市场预期美国股市缺乏后续利好 泡沫风险引人警惕

在科技类权重股的推动下，纽约股市标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数在18日均创下历史新高，而与经济复苏联系紧密的道琼斯工业平均指数则连续两日下跌。分析指出，美国经济目前仍面临巨大不确定性，股市要想进一步上涨还需更多利好因素支撑。

美股今年持续震荡

纽约股市三大股指18日涨跌不一。标准普尔500种股票指数盘中最高涨至3395.06点，突破今年2月创下的3393.52点的历史高点，该指数当日收盘点位同样创下历史新高。

截至18日收盘，道琼斯工业平均指数下跌66.84点，收于27778.07点，跌幅为0.24%；标准普尔500种股票指数上涨7.79点，收于3389.78点，涨幅为0.23%。18日，纳斯达克综合指数上涨81.12点，收于11210.84点，涨幅为0.73%；纳指在盘中最高升至11230.61点。

数据显示，标普500指数从2月19日的前一历史高点到3月23日的本轮熊市低点仅用了33天，还创下该指数历史上最快的跌入熊市记录。而从3月23日本轮熊市低点到突破2月19日创下的前期高点仅用了126天，涨幅已经超过50%。

分析指出，近期美国经济数据向好以及企业财报超预期等因素均在帮助股市回升。而帮助美国股市恢复到2月水平的其他因素还包括大型科技巨头股价大幅上涨的拉动、美联储推出的宽松货币政策和美国政府大规模的经济刺激计划等。

自美股3月23日创下低点以来，美国科技巨头的股价均大幅上涨。脸书股价今年上涨约27%，亚马逊股价上涨79%，奈飞股价上涨52%，苹果股价上涨约34%，微软股价上涨约57%。

18日，标普500指数和纳指之所以能创下新高很大程度上得益于亚马逊公司一只股票的强劲上涨。该股票当日上涨了4.09%，在标普500指数个股中领涨。

波士顿私人银行与信托公司首席投资官香农·塞克希亚表示，股市走势反映的是过去几个月大规模货币和财政刺激政策向市场注入的大量流动性在起作用。

摩根士丹利投资管理公司董事总经理兼高级投资组合经理安德鲁·斯利蒙表示，有很多利好消息支持18日标普500指数创下新高。近期经济数据表现强劲，上市公司盈利也超出分析师预期。

后市缺乏足够利好

分析人士认为，标普500指数在创下新高的同时道指则连续两日回落显示出美国股市上涨面仍未有效扩大的现实。如果这一局面得不到改变，股市进一步上涨的空间将受限。

独立咨询联盟首席投资官克里斯·扎卡雷利表示，美国联邦储备委员会向市场注入的巨大流动性是股市惊人反弹的催化剂。不过，美国经济仍面临高失业率等问题，可能拖累今后股市走势。

美国德美利证券投资管理公司交易策略经理肖恩·克鲁兹表示，从技术指标上看，股市已回到今年大跌前的水平，但很多板块仍有待恢复。对持有多样化股票组合的投资者来说，一些头寸很可能仍在亏损。

目前，美国联邦政府和国会两党仍在就陷入僵局的新一轮财政刺激措施谈判相互指责。美国财政部长姆努钦在18日表示，民主党人不愿意达成一个合理的新一轮疫情应对法案。

美国市场研究刊物《7点市场报告》创始人汤姆·埃赛认为，美国总统特朗普此前绕过国会签署关于财政援助期限延期的行政令，一定程度上减少了达成协议的紧迫性，但市场仍期待美国两党能够尽快完成相关谈判，达成协议。

杰富瑞集团分析师阿内塔·马尔科夫斯卡认为，8月完成财政刺激措施谈判的可能性不大，9月市场走势也高度依赖谈判进展。

摩根士丹利执行董事迈克尔·泽扎斯说，财政刺激措施难以出炉，可能会令家庭消费承压并促使美国地方政府实施紧缩政策。

还有分析指出，股市还面临一个巨大的风险因素就是，市场目前仍然高度关注新冠肺炎疫情的进展，如果新冠肺炎疫苗的推出时间晚于预期，可能会极大的打击投资者的信心。

股市泡沫引人警惕

考虑到美国经济目前仍然受到冲击，未来充满不确定性，美股的快速反弹更令人注目。目前，还有数百万美国人在领取失业救济，美国全国的许多商业活动仍处于关闭状态。新冠肺炎在美国确诊病例已经达到500多万，死亡人数达到17万人。

有分析指出，许多投资者承认股市与美国经济基本面之间存在脱节的现象，股市上涨显著受科技类大盘股推动引发市场对估值过高和上涨持久性的担忧。

索罗斯日前接受媒体采访时表示，不再参与目前已经充满泡沫的美股市场。他认为，美股市场陷入了由美联储流动性助长的泡沫，这种情况是现在需要避免的。

美国股市出现泡沫的另一个迹象是，“巴菲特指标”已上升至非常危险的区间。美股市值占美国GDP的比率通常被称为“巴菲特指标”。分析人士称，巴菲特曾表示，如果这一比率处于70%至80%的区间之内，买进股票就会有不错的收益；如果在这一比率偏高时买进股票，就等于在“玩火”。7月30日，美国公布二季度国内生产总值（GDP）数据后，该比率飙升至创纪录的170%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)