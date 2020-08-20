中银协： 2019年末我国上市银行 总资产规模达196.47万亿元

中国银行业协会日前发布的报告显示，截至2019年末，我国上市银行数量已达51家，上市银行总资产规模达196.47万亿元，占商业银行总资产的比例为82.04%。
中国银行业协会专职副会长潘光伟表示，上市银行是我国银行业的标杆和排头兵，对上市银行发展状况进行分析研判，是了解中国银行业发展全貌的重要手段。
《中国上市银行分析报告2020》显示，2019年末，51家上市银行发放贷款共计107.4万亿元，较年初增长12.02%；信贷资产占总资产的比例为48.51%，较年初提升3.11个百分点。
存款方面，报告显示，上市银行存款总体规模保持平稳增长，负债结构进一步改善。2019年末，51家上市银行存款总计134.39万亿元，较年初增长8.81%。从负债结构看，存款占总负债的比例为70.02%，较年初增加2.05个百分点。
潘光伟表示，尽管2019年上市银行经营业绩可圈可点，但应该清醒地认识到，当前，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，上市银行需在“稳增长、调结构、助实体、控风险”之间把握多目标的动态平衡。
报告认为，2020年上市银行将不断调整优化业务结构，进一步重视全面风险管理。同时进一步加快理财子公司发展，不断提升金融综合化服务能力等。
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