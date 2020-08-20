农户惜售推动粮食价格走高 供应充足消费者不必恐慌囤粮

家住深圳的小李从网店买了三袋米，北京的刘大爷从超市拉回一袋米和两袋面粉，上海的小王从内蒙古的某网店采购了30斤面粉……近日来，受各种消息影响，不少消费者开始囤积粮食，这到底有必要吗？

今年新季小麦自6月上市后，市场整体走势偏强，缓慢上涨，进入8月，下游面粉需求渐暖，小麦价格上涨加快。截至8月13日，主产区厂家小麦收购价达到1.22~1.25元/斤，平均价格在2418元/吨，比8月初的2377元/吨上涨41元/吨，涨幅达1.72%；比去年同期的2256元/吨上涨162元/吨，涨幅达7.18%。

小麦行情偏强，收购进度缓慢

卓创资讯分析师徐学平表示，新季小麦上市之后一直偏强运行的原因主要有四点：第一，受公共卫生事件影响，国内外粮食市场氛围紧张，上半年市场出现抢购囤积面粉的现象，小麦作为口粮作物受到较强刚需和心理支撑。第二，虽然新季小麦整体产量仍有小幅增长，但部分地区因不利天气和病虫害等因素影响产量出现下降，基层看涨惜售和自主囤粮现象突出。第三，今年玉米持续上涨，7月下旬玉米价格超过小麦，小麦饲料替代需求增加，给小麦带来新的提振。第四，8月面粉行情季节性回暖，面粉厂开工提升，小麦需求提高，小麦价格在厂家争收中上涨加快。

据国家统计局数据显示，今年夏粮小麦产量13168万吨，比去年增加75.6万吨，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨，收购进度在33%，比去年减少7个点。收购减少主因是今年受较多利好因素提振，基层惜售看涨信号较强，市场售粮进度偏慢，这从侧面反映出今年小麦行情偏强的现象。

临储成交回升，企业采购增加

中华粮网分析师表示，受国内主产区新麦市场价格走高等因素提振，部分区域国家临储小麦性价比优势显现，用粮主体加大国家临储小麦采购力度，国家临储小麦周度成交持续回升，政策也加大了北方麦区国家临储小麦投放力度。

统计显示，自7月下旬以来，国家临储小麦累计投放量198.0366万吨，实际成交量33.9783万吨，周度成交均价2318～2342元/吨。其中，8月5日成交量18.0146万吨，创下5月中旬以来新高。

分区域看，江苏省实际成交量2.9759万吨，周度成交均价2300～2325元/吨；安徽省实际成交量2.5443万吨，周度成交均价2304～2314元/吨；河南省实际成交量12.9855万吨，周度成交均价2326～2336元/吨；山东省实际成交量5.5717万吨，周度成交均价2342～2346元/吨；河北省实际成交量5.5107万吨，周度成交均价2365～2366元/吨；湖北省实际成交量4.3902万吨，周度成交均价2288～2290元/吨。

随着国内面粉加工企业粮源加工成本增加以及下游经销商陆续开始备货，面粉市场价格稳中趋涨，需求好转提振面粉企业开工率，尤其是大型面粉企业；麸皮市场价格随着其产出量增加呈现弱势运行态势，大部分地区报价在1900元/吨以内，市场走货迟缓。

饲料加工企业加大小麦使用力度，很大程度上会对小麦市场主体购销心理产生影响。据统计，8月6日国家临储玉米投放量399.2405万吨，全部成交，成交均价2005元/吨，周环比下跌32元/吨；最高成交价2300元/吨，周环比下跌80元/吨。截至8月上旬，全国36个大中城市集贸市场和超市富强粉平均零售价为2.72元/500克，标准粉平均零售价2.434元/500克。

保证粮食安全，增强忧患意识

徐学平表示，在政策支撑下，每年小麦产量一直稳定在较高水平，小麦整体库存还在增长，我国小麦自给率超过100%，保证了口粮的绝对安全。但全球形势不稳定因素较多，我国是人口大国，粮食安全是长久之计，须珍惜和巩固我们的发展成果，增强忧患意识，杜绝粮食浪费。

目前小麦价格经过持续上涨之后进入1.22~1.25元/斤相对高位区间，基本达到最近一年高点。近期政策性小麦成交量回升，市场继续上涨受到牵制，也体现出政策粮对市场的调价作用。

目前下游面粉需求进入相对较旺时期，对小麦价格形成支撑，不过小麦基本充分消化利好达到看涨预期，市场整体供应充足，后期继续上行空间有限，高位区间内博弈震荡风险增加，也存在集中售粮价格下行风险，基层农户宜抓住高位售粮机会，消费者不必恐慌性囤粮。

(责编：李都也(实习生)、李栋)