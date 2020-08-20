稳中求变 电子信息产业须防范三大风险

本报记者 赵姗

电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，渗透性强、带动作用大，在推进智能制造、加快强国建设中具有重要的地位和作用。工业和信息化部数据显示，2020年上半年，中国电子信息制造业增加值同比增长5.7%，高于同期工业增速7个百分点；实现营业收入5.14万亿元人民币，在制造业中占比达到12.7%，产业地位不断凸显。接受中国经济时报记者采访的专家表示，2020年下半年，5G、人工智能等与超高清一起有望开启“超高清+5G+AI”等融合应用新模式、新空间；电子信息产业须稳中求变，防范三大风险、紧抓两大机遇，增强产业抗疫能力和可持续发展能力。

谨防智能终端产品海外市场萎缩

2020年上半年，电子信息制造业发展企稳回升，呈现积极迹象。6月以来，行业增加值单月增速攀升至10%以上，处于近年来较快水平，有望进一步拉动行业稳步增长。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所副所长李艺铭对本报记者表示，2020年下半年，在全球疫情蔓延对供应链分工体系不造成根本性影响、国内疫情不出现大规模二次暴发、中美产业对抗不激化的情形下，电子信息制造业发展将转向积极预期，在较为稳定的生产环境下实现平稳增长，在购物节、重点城市消费券等刺激推动下还有望迎来数波反弹势头。展望全年，行业增加值增速预计在6%-10%区间，营业收入增速为5%左右，利润增速保持10%左右。

李艺铭认为，在疫情冲击和国际经贸规则、产业规则系列变动影响下，电子信息产业必须稳中求变。“具体而言，应防范三大风险和紧抓两大机遇，增强产业抗疫能力和可持续发展能力，推动年内电子信息制造业平稳增长。三大风险：一是应谨防智能终端产品海外市场加速萎缩，二是全球疫情蔓延对供应链局部影响风险依然存在，三是应持续关注‘实体清单’等打压措施升级。两大机遇：一是应紧抓新基建带来信息基础建设新机遇，二是应引导和培育超高清视频应用和5G手机换机，以此释放消费电子新市场需求。”李艺铭说。

超高清视频产业链加速完善

“促消费”与新基建强调了5G、工业互联网、人工智能和数字新型基础设施建设，对电子信息制造业带来重要的发展机遇。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长、中国超高清视频产业联盟秘书长、高级工程师温晓君对本报记者表示，电子信息产业热点层出不穷，5G、超高清视频、虚拟现实/增强现实、智慧健康养老、智能网联汽车等逐渐呈现出技术普及应用趋势，逐渐成为新的引领力量。2020年上半年，工业和信息化部、国家广播电视总局联合印发《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》和《部（局）省市共同推动超高清视频产业发展工作方案》，建立了超高清视频标准体系，明确年内各地方超高清视频发展重点任务。

温晓君表示，2020年下半年，超高清视频全产业链将进一步推动完善，5G、人工智能等与超高清一齐有望开启“超高清+5G+AI”等融合应用新模式、新空间。当前，全国5G基站规模部署已超25万座，将于年内建设完成55万座，覆盖全国所有地级市。随着5G新基建的持续推进和完善，我国5G手机出货量整体呈现不断上升趋势，6月5G机型占智能手机出货量比例高达61.2%，预计2020年下半年，我国5G手机出货量将进一步上升，低端5G机型价格有望降至1500元，5G基站的加速部署和价格下降有望推动出现5G“换机潮”，进一步释放智能手机新一轮市场需求。

“在新基建的新浪潮引领下，信息基础设施建设迎来新的发展机遇，将进一步推进电子信息热点技术的规模化应用和市场拓展。”温晓君说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)