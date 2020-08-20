舍得酒业自查4.4亿资金被占！监管火速下函

中新经纬客户端8月19日电 19日，上交所发布问询函，询问舍得酒业控股股东及关联方非经营性资金占用相关事项。上交所还表示，将对相关人员违法违规行为，启动纪律处分程序，严肃追责。

此外，舍得酒业全资子公司向法院申请，对天洋控股集团及其关联方的财产采取保全措施，天洋控股6.7亿元股权被冻结。

舍得酒业自曝4.4亿元资金被占

早些时候，舍得酒业发布《关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》。公告显示，2019年度，舍得酒业全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司(简称“舍得营销公司”)累计支付关联方蓬山酒业公司非经营性资金2157561021.00元，累计收回关联方蓬山酒业公司非经营性资金2157561121.00元，截至2019年12月31日，舍得营销公司应付蓬山酒业公司100.00元。

2020年1月1日至2020年8月19日期间，舍得营销公司累计支付关联方蓬山酒业公司非经营性资金1851662610.00元，累计收回关联方蓬山酒业公司非经营性资金1376802510.00元，截至2020年8月19日，舍得营销公司应收蓬山酒业公司474860000.00元，其中本金为440000000.00元，资金占用费为34860000.00元(资金占用费按年化率5.00%计算)。以上资金为天洋控股集团及其关联方通过蓬山酒业公司对舍得酒业形成的关联方非经营性占用。

舍得酒业经自查发现并确认蓬山酒业公司资金占用事项后，公司董事会和管理层立即与蓬山酒业公司及沱牌舍得集团、天洋控股集团沟通，督促其制定切实可行的还款方案，尽快归还占用的资金。

天洋控股集团向公司出具承诺函如下：天洋控股集团及天洋控股集团关联方将通过包括但不限于股权、资产抵质押等各种融资方式，于2020年9月19日前，将前述欠款及相应资金占用费全部归还四川沱牌舍得营销有限公司。

舍得酒业表示，公司全资子公司沱牌舍得营销公司，已于2020年8月18日向四川省遂宁市中级人民法院申请，对天洋控股集团及其关联方的财产采取保全措施。

根据【(2020)川09民初55号】民事裁定书，四川省遂宁市中级人民法院裁定，对舍得酒业间接控股股东天洋控股集团持有的公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司70%的股权予以冻结，冻结金额以6.7亿元为限，冻结日期为2020年8月18日至2023年8月17日。

上交所火速发函

针对舍得酒业目前尚未收回资金约4.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.66%一事，上交所火速发布问询函。

问询函截图

根据舍得酒业披露，2019年以来，公司间接控股股东天洋控股及其关联方通过蓬山酒业存在非经营性占用公司资金的情况，2019年度累计发生金额约为21.6亿元，2020年至今累计发生金额约为18.5亿元，截止目前，公司尚未收回资金约为4.75亿元。

上交所要求公司及控股股东、实际控制人全面审慎自查并补充披露：(1)上述资金占用具体发生过程、占用资金的实际流向、具体决策者以及相关责任人员；(2)截至2020年8月19日，控股股东及实际控制人与公司之间的资金往来及担保余额情况；(3)公司资金管理、对外担保和印章管理制度的有效性和执行情况，说明内部控制是否健全有效；(4)公司是否存在其他未披露的资金占用和违规担保、不当交易等侵占上市公司利益的情形；(5)公司是否存在其他应披露而未披露的重大事项，包括涉及重大诉讼、仲裁及资产冻结等。

舍得酒业同时透露，蓬山酒业由天洋控股指派人员管理，实质上蓬山酒业为公司关联方。但2019年年报及前期公告中，公司未认定与蓬山酒业存在关联关系，且未披露存在非经营资金占用的情形。

上交所要求公司补充披露：(1)蓬山酒业与公司近3年的业务和资金往来情况，公司前期信息披露是否存在需要补充或更正之处及相关责任人；(2)在2019年年报中，公司披露不存在关联方非经营性资金占用的原因及认定依据，并说明前后披露信息不一致的原因和责任人。请年审会计师、独立董事核查并发表明确意见。

上交所指出，关联方非经营性资金占用行为，严重侵害上市公司及中小股东的合法权益。根据相关规定，公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金，情形严重的，上交所将对其股票实施其他风险警示。上交所要求舍得酒业及相关方审慎制定并补充披露具体整改措施和期限，尽快完成整改。同时，上交所还表示，对于公司董事、监事、高级管理人员，以及控股股东和实际控制人等违法违规，损害上市公司和中小投资者利益的行为，将启动纪律处分程序，严肃追责。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)