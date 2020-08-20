涉嫌操纵股价、违法违规 中恒电气董事长被立案调查

中新经纬客户端8月19日电 19日晚，杭州中恒电气股份有限公司(下称中恒电气)公告称，公司董事长、董事朱国锭因“涉嫌操纵中恒电气股价”“拒不配合国务院证券监督管理机构依法履行职责，涉嫌违反相关证券法律、法规”，被证监会立案调查。

中恒电气在公告中表示，本次立案调查事项系对朱国锭个人的调查，不会影响公司正常生产经营活动。公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。

二级市场上，中恒电气19日收跌4.74%，每股报14.06元，总市值79.24亿元。

据天眼查APP数据显示，中恒电气2010年3月5日在深交所上市，主营业务包括生产配电屏、机架、整流器模块以及电源开关等。

另据其半年报，中恒电气第一股东是杭州中恒科技投资有限公司，持股数量占总股本比例35.56%，公司董事长、实控人朱国锭持股数量占总股本比例6.08%。

8月18日，中恒电气公告称，近日收到实控人朱国锭及其一致行动人包晓茹减持公司股份比例累计达到1%的告知函，朱国锭、包晓茹于2020年8月12日至8月17日通过集中竞价交易合计减持公司股票563.6万股，占公司总股本的1%。

业绩方面，中恒电气7月27日披露数据显示，上半年公司实现营收4.06亿元，同比增长7.71%；实现归母净利润3234.7万元，同比下降21.37%；实现扣非归母净利润1609.4万元，同比下降55.82%；基本每股收益0.06元，同比下降14.29%。(中新经纬APP)

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