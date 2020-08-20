五年来门店增速首次放缓 便利店告别野蛮生长

北京商报讯(记者 赵述评 赵弛)8月19日，中国连锁经营协会联合毕马威中国发布《2020年中国便利店发展报告》。报告显示，2019年，国内便利店的规模达到了13.2万家，实现销售额2556亿元，同比增长13%，但较上年同期的19%下降了6个百分点，增速为四年来最低。

与此同时，在门店增长方面，2019年中国便利店门店数量达到13.2万家，同比增长9%，较上年同期15%的增速有所下降，这也是自2015年以来便利店行业首次出现门店增速放缓。

数据显示，2019年便利店企业门店数量前十中的便利店门店数量占据63%以上的份额。在13.2万家便利店中，中石化易捷和中石油昆仑好客两家石油系便利店分别以2.76万家和2万家门店位列前两位，占据了36%的份额。除石油系外，其他8家便利店仅占32%的市场份额。

此外，便利店单店日均销售额为5297元人民币，较上年同期增长约4%，相比历史增速放缓。便利店的坪效为69元/平方米/天，企业运营效率远低于国际水平。

报告指出，领先便利店企业通过聚焦高毛利商品和成本优化提升利润水平，二线城市典型便利店企业的净利润率水平为5%左右。同时，一线城市便利店市场较为饱和，二三线城市随着经济的持续增长以及消费习惯的培育，成为便利店企业市场扩张的新阵地。

中国连锁经营协会会长裴亮表示，如果说便利店行业此前的发展是“激进的发展”，那么现在则是进入了“稳健的发展”阶段。在此过程中，便利店企业需要更多考虑存量优化，通过提高商品力、运营力和数字化能力，寻求稳步扩张。

尽管2019年便利店行业规模增速和门店数量增速均有所放缓，但便利店业态仍保持较快的增长，在实体零售中一枝独秀。未来，便利店行业集中度提升空间大，合作整合将是趋势。

对此，报告指出，数字化将成为便利店提升管理水平与营运效率的必由之路。同时，特许加盟仍然是便利店品牌的主流扩张模式。未来，便利店市场空间依然很大。不过，当前零售业态纷纷往小型化、便利化发展，便利店业态面对前所未有的挑战。

对于便利店行业今后的发展趋势，报告认为，便利店行业的未来属于长期有耐心的企业。未来便利店将不断升级转型，驱动围绕人、货、场的价值链重塑。一方面，领先的便利店企业将加速对小型企业收编和联盟，发挥规模优势，降低运营成本；另一方面，在深耕区域化市场的同时，领先企业加速开拓全国市场。此外，社区商业加速爆发，便利店企业作为高速发展的社区商业中的重要玩家，持续关注社区布点、优化商品和到家服务，精准触达和服务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)