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1-7月社会保障和就业支出20959亿元 同比增长8.9%

2020年08月20日08:36  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月20日电 （任妍）日前，记者从财政部获悉，8月19日，财政部公布2020年7月财政收支情况显示，数据显示，1-7月累计，全国一般公共预算支出133499亿元，同比下降3.2%。其中，社会保障和就业支出20959亿元，同比增长8.9%。

具体财政收支情况如下：

一、全国一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况。

1-7月累计，全国一般公共预算收入114725亿元，同比下降8.7%。其中，中央一般公共预算收入53575亿元，同比下降11.3%；地方一般公共预算本级收入61150亿元，同比下降6.2%。全国税收收入98509亿元，同比下降8.8%；非税收入16216亿元，同比下降7.7%。

主要税收收入项目情况如下：

1.国内增值税34052亿元，同比下降17%。

2.国内消费税8807亿元，同比下降6.4%。

3.企业所得税28628亿元，同比下降5.7%。

4.个人所得税6725亿元，同比增长4.6%。

5.进口货物增值税、消费税8267亿元，同比下降13.4%。关税1425亿元，同比下降13.6%。

6.出口退税8974亿元，同比下降16.4%。

7.城市维护建设税2694亿元，同比下降11.1%。

8.车辆购置税1899亿元，同比下降11.3%。

9.印花税1920亿元，同比增长20.3%。其中，证券交易印花税1174亿元，同比增长35.3%。

10.资源税1023亿元，同比下降9.9%。

11.土地和房地产相关税收中，契税3750亿元，同比增长1%；土地增值税3785亿元，同比下降5.4%；房产税1663亿元，同比下降5.2%；耕地占用税806亿元，同比下降5.9%；城镇土地使用税1271亿元，同比下降6.8%。

12.环境保护税150亿元，同比下降9.4%。

13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计618亿元，同比增长3.7%。

（二）一般公共预算支出情况。

1-7月累计，全国一般公共预算支出133499亿元，同比下降3.2%。其中，中央一般公共预算本级支出18976亿元，同比下降3.2%；地方一般公共预算支出114523亿元，同比下降3.2%。

主要支出科目情况如下：

1.教育支出19133亿元，同比下降4.6%。

2.科学技术支出4240亿元，同比下降9%。

3.文化旅游体育与传媒支出1802亿元，同比下降5.3%。

4.社会保障和就业支出20959亿元，同比增长8.9%。

5.卫生健康支出11307亿元，同比增长3.8%。

6.节能环保支出3030亿元，同比下降11.8%。

7.城乡社区支出10962亿元，同比下降25.9%。

8.农林水支出11798亿元，同比增长4.4%。

9.交通运输支出6584亿元，同比下降14.8%。

10.债务付息支出5648亿元，同比增长11.3%。

二、全国政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况。

1-7月累计，全国政府性基金预算收入39173亿元，同比增长1.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1827亿元，同比下降19.8%；地方政府性基金预算本级收入37346亿元，同比增长2.6%,其中,国有土地使用权出让收入35101亿元，同比增长7.9%。

（二）政府性基金预算支出情况。

1-7月累计，全国政府性基金预算支出52985亿元，同比增长19.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出758亿元，同比下降42.1%；地方政府性基金预算相关支出52227亿元，同比增长21.1%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出33584亿元，同比下降11.6%。

(责编：任妍、杨曦)
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