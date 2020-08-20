VIPKID单位运营利润扭亏为盈 课程多元化初见成效

8月18日，在线青少儿英语教育品牌VIPKID宣布，公司单位运营利润（UE）已经连续两个季度为正，90%的渠道首单实现盈利，获客成本同比降低45%，业绩保持持续增长。VIPKID也由此成为收入在百亿级规模且实现UE转正的在线教育企业，在线青少儿英语一对一长期以来“规模不经济”的魔咒，正在被打破。

VIPKID联合创始人、总裁张月佳

据业内人士分析，UE连续6个月转正，证明了VIPKID商业模型的健康度和可持续发展性，也意味着其“每节课赚一块钱”的战略目标有望在今年提前实现。

据VIPKID联合创始人、总裁张月佳透露，VIPKID一直关注品质、规模和效率之间的战略平衡。VIPKID追求“有教学品质的规模扩张”，并成功拿下在线青少儿英语80%的市场份额，签约超过9万名北美外教。从去年下半年开始，随着一对一赛道市场格局已定，VIPKID开始在保证品质、规模的基础上进一步追求经营效率和产品创新。

张月佳认为，公司能够连续两个季度UE转正，归因于三方面：首先，公司清晰的战略目标，保证了业务专注度和稳定性；其次，累积的品牌势能，带来了远超行业平均水平的续费率及转介绍率，促使获客成本大幅下降；第三，公司管理体系的完善以及组织变革，使内部员工效率获得极大提升。

“VIPKID不仅进一步巩固了在青少儿英语市场的优势，盈利目标也进展得非常顺利。”张月佳说，VIPKID具备长期为家长和孩子提供优质教育服务的能力，这让公司员工的信心得到了极大提振。“未来探索在线教育的路会很漫长，但我们知道自己走在正确的道路上。”

VIPKID最新的产品战略，也在当日正式向外披露。VIPKID最为外界熟知的是其一对一北美外教在线英语教育业务，在这块业务加速接近盈利的同时，VIPKID也在积极挖掘80万学员更加细分的英语学习和扩科需求，打造“第二增长曲线”，构建全功能、全价位和全年龄段的一站式青少儿英语学习产品矩阵，最终将VIPKID打造成为更大的在线教育平台，将优质的互联网教育惠及每一个孩子。

据张月佳披露，VIPKID在过去几年沉淀下来的北美外教、品牌、技术及服务体系优势，为公司做大做强英语赛道和推出扩科课程提供了坚实保障。除了今年年初宣布的大米网校外，VIPKID还推出了中外教培优课、英语启蒙课、数学思维等多个课程产品。

业内人士表示， VIPKID积极向多品类、多学科领域挺进的动作，不仅有利于提升公司的整体盈利能力，也折射了这家在线教育巨头打造“在线教育航母”的巨大决心和魄力。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)