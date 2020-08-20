法官庙村变身“农旅小镇” 农产品搭上互联网销售“快车”

陕西省商洛市山阳县法官庙村，位于山阳县东南部。走进村里，绿树掩映，水流阵阵，村民摇着扇子走来走去，惬意十足，俨然一副桃源美景。

近日，在一场“走村直播看脱贫”的活动中，山阳县网红副县长金雪华走进苏宁直播间，与陕西苏宁易购总经理程峰共同为当地好物带货。

据悉，法官庙村依托当地特色农产业，现在已打造“秦岭原乡·田园法官”旅游品牌，坚持走文旅融合的“旅游扶贫”道路，不断扩大核桃、茶叶、水产养殖等特色产业覆盖面，持续带动百姓增收致富，先后获得“中国美丽乡村百佳范例”、“陕西省乡村旅游示范村”等荣誉称号。法官庙村在2019年全部实现高质量脱贫，成为地区实现乡村振兴的典范。

在直播中，当地村民介绍茶叶的不同类型和喝法，原来在法官庙村，有500亩的茶叶，已经成为当地重要产业支柱。一位正在收拾茶叶的村民表示，原来做工作比较辛苦，现在加入茶厂后，每年收入能有七八万，“现在收入要稳定了，日子更好啦！”

原来，法官镇共发展茶叶1.8万亩，其中丰产期1.2万亩，年产鲜叶60万斤，实现产值收入4800万元，加工销售成品茶叶13万斤，实现经济收入收入6000余万元，引进茶叶加工企业6个落地法官。通过收购茶农鲜叶、吸纳贫困人口就近务工、入股分红等方式，户均增收8000元，茶叶成为让村民致富的重要手段。

如今，当地已经发展出完善的农业生态产业，但优质好物更需要好的平台进行售卖。在本次直播中，山阳县网红副县长金雪华携手陕西苏宁易购总经理程峰做现场直播带货。直播间堆满了蜂蜜、茶叶、核桃仁、香菇、木耳等当地特有的山货。

金雪华表示，他主要负责电子商务和消费扶贫的工作，网络直播带货刚开始，就引起了他的关注，并开通自己的直播账号。在苏宁直播间里，金雪华介绍当地产品也如数家珍，“核桃1500亩，产出大量优质的核桃产品，当地的特色是深加工农产品的产业链比较完善。”现在的法官庙村已是“农旅小镇”。

陕西苏宁易购总经理程峰在直播间表示，苏宁在当地通过中华特色馆山阳馆的形式，帮助地方农产品打开上行通道，现在更是借助直播带货的形式，利用互联网拓宽销售渠道，提高销售规模，“在全国，我们建立了专门的中华特色馆、拼基地、拼购的对接活动，联合联动小店、家乐福等苏宁系力量，帮助商户实现数字化运营，打通更多农特产品上行通道。”据悉，现场直播活动非常热火，半小时直播围观人数已超过47万人。（牛广文）

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