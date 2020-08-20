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加速融合 创新升级 多家生鲜电商企业共话产业发展

毕磊 赵爽

2020年08月20日09:59  来源：人民网-财经频道
 

　　2020年，在疫情催化下，消费者线上购买生鲜的行为愈加常态化。在诸多行业陷入低迷的时期里，生鲜电商行业却迎来了用户量、交易量的爆发式增长。

　　这次疫情，生鲜电商行业借助小程序等数字化工具，接过特殊时期稳定民生的接力棒。从微信小程序用户访问人数来看，超市类小程序同比增加115%，生鲜果蔬小程序同比增加168%，社区购物小程序增加83%。艾瑞数据显示，每周2-3次网购生鲜的用户已经从疫情前的25.4%增加到了30.1%。这使得更多生鲜电商企业不仅在疫情期间“活下来”，更实现了逆势增长。

　　一二季度的爆发之后，摆在生鲜电商行业面前的，究竟是短暂的繁荣还是真正意义上的红海？生鲜电商企业未来还有哪些增长机会？伴随着这些问题，记者在以“制胜生鲜电商‘下半场’”为主题的首届生鲜电商学习交流研讨会上，就生鲜电商的行业趋势、融资方向以及营销策略等话题，采访了多家企业。

（2020年8月14日，人民网新电商研究院携手腾讯鲜赢研究院和北大创业训练营，以制胜生鲜电商“下半场”为主题，联合发起首届生鲜电商学习交流研讨会。）

　　生鲜行业高速增长态势初显

　　全方位运营能力是下半场制胜关键

　　生鲜电商市场这块“蛋糕”有多大？易观发布的《中国生鲜电商市场年度综合分析2020》数据显示，2019年中国生鲜电商市场规模稳步增长，达到了5449.4亿。预计未来三年生鲜电商市场将呈现高速增长态势。

　　“目前，生鲜市场规模近万亿，但生鲜电商的渗透率还非常低，未来有着非常广阔的市场前景。”兴盛优选营销策划部部长彭浩在接受采访时讲到。

　　腾讯广告行业销售运营总经理范奕瑾表示：“当消费者购物习惯发生巨变，整个市场存在着相当大的流量红利。天时地利之下，生鲜电商行业也面临着诸多挑战。未来竞争将考验着生鲜企业的三大能力——数字化能力、供应链能力以及流量运营能力。”

　　每日优鲜营销副总裁王丰也分析认为，生鲜电商行业未来会出现三大质变：一是行业格局会从百亿级别的短跑小组赛，进入到千亿级别的长跑淘汰赛；二是行业的竞争点会从破局最后一公里物流，到决胜第一公里履约；三是上半场企业可能还是拼模式，下半场的企业更需要拼团队、拼执行、拼效率。

　　 以上不难看出，在不断扩张的市场下，企业想迎来长效增量，更需要注重全方位能力的深度挖掘，提升自身运营效率。在多种商业模式并存的生鲜电商行业中，只有打造出企业的核心竞争力，充分发挥区域优势，才能逐步提高市场占有率。

　　资本市场持续加码

　　注重供应链投入 推动创新升级

　　不可否认，生鲜行业的飞跃式增长离不开资本市场的青睐及加持，资金的注入也推动了产业链的进一步升级。

　　近日，每日优鲜获4.95亿美元融资，创线上生鲜超市有史以来最高额融资记录。

　　王丰告诉记者，在这个增长潜力很大的行业，每日优鲜已经有超百亿的业务规模，有全国最大的冷链即时交付体系，并且持续六个月实现经营性正现金流。在未来的战略规划上，每日优鲜更看重经营质量，重仓供应链，坚决在智慧连锁上的投入。

　　对生鲜电商而言，供应链如何做到永不“掉链”也是企业一直在探索的核心问题。

　　对此，谊品生鲜CEO陈冬青在接受采访时表示： “谊品生鲜从农产品基地的种植养殖开始，就把产地供应信息和前端的销售需求信息相结合，以提升产销平衡和周转效率。未来将加大商品营销端的能力建设，聚焦消费需求，匹配产地资源以销定产，提升供应链周转效率”。

　　相信有了资本的持续助力，生鲜企业会以更精准的数据化对接，实时优化供需两端问题，进而带动产业链全面升级。

　　深度渗透数字化升级

　　助力获客拉新 布局全链路营销

　　如今，供需信息同步、社群裂变、线上下单等数字化发展都对生鲜交易链路各自起到关键性作用。尤其在疫情期间，以小程序为代表的数字化发展，更是在特殊时期保障了的居民生活品质，提升了消费的便利性。

　　激增的需求面前，企业如何提高自身获客拉新的数量与质量，并真正留住新增客源？范奕瑾认为，解决获客问题更加离不开数字化工具的助力。企业在数字化布局时不能只看到当下营销效果的突破，更需要制定全链路、全周期的数字化营销策略，打通流量的前后链路，融合线上线下的渠道优势，为长效增长做好准备。

　　“腾讯生态坐拥天然的社交流量优势，打造了多条生鲜效果广告营销链路，满足包括公众号加粉、企业客服、小程序引流、APP下载、门店引流在内的不同营销目标，助力企业打通公域精准导流到私域加粉蓄水的全链路，促进拉新促活。在完成效果转化目标的同时，更实现用户和品牌的深度连接。”范奕瑾介绍。

　　借力以腾讯为代表的互联网生态，目前已经有不少企业走在前面，并探索出了独有的数字化发展之路。王丰讲到每日优鲜采用技术驱动战略，已经将数字化应用到商品供应链端、前置仓交付端、用户交互端等，构建了一套全链条的智能决策系统，让系统帮助人做出更精准、智能的决策，从而实现经营管理上的降本增效，同时，也为用户提供更稳定、更高质量的购物体验。

　　正如兴盛优选所表达的品牌理念：“未来，我们致力于成为一家以数字化驱动的社区电商平台。”现如今，疫情为生鲜数字化加大了马力，催化了重要行业拐点的到来。在未来，数字化将持续赋能供需两端的全触点连接。只有积极加深用户、产品、渠道、运营等各环节的数字化建设，紧密连接消费者，生鲜行业才能更好地应对挑战与机遇共存的未来，激发独有的增长活力。（赵爽）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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