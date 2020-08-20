四川等地获拨4.6亿元中央救灾资金

人民网北京8月20日 （任妍）日前，记者从财政部获悉，根据四川、陕西、甘肃、重庆近期严重暴雨洪涝灾情和抢险救灾工作需要，财政部、应急管理部18日向四川、陕西、甘肃、重庆紧急拨付4.6亿元中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区防汛抢险、救灾救助和恢复重建。
针对四川多地出现城市内涝，乡镇农田被淹、道路中断、人员被困等情况，应急管理部19日紧急调派湖南、贵州、云南、陕西等消防救援总队500名抗洪抢险专业力量，迅速驰援四川防汛救灾一线。
应急管理部19日12时发布未来三日全国自然灾害综合风险预警提示：受近期持续强降水影响，四川、重庆、甘肃、陕西等地发生严重洪涝灾害。目前，长江上游泸州至寸滩江段和嘉陵江下游持续超保，三峡将迎来建库以来最大洪峰，长江上游防洪形势依然严峻。
目前，国家防总工作组正在各地检查指导防汛救灾工作。8月18日，国家防总四川工作组赶赴乐山市协助指导大佛坝被困群众救援工作，赴雅安市、南充市组织灾情核查；重庆工作组实地检查嘉陵江、涪江水情和群众转移安置情况，指导消防队伍开展抢险救援。
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