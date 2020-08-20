中广协与人民日报数字传播达成战略合作 人民国货工程启动

8月18日下午，中国广告协会与人民日报数字传播战略合作暨人民国货工程启动签约仪式在中国广告协会举行。中国广告协会张国华会长与人民日报数字传播副总经理柳晓森一起现场签约。人民日报数字传播品牌公关部副总经理杨超、经营管理中心副总经理卓文、经营管理中心总经理助理徐梦瑶、上海久爱传媒创始人卫志勇出席了签约仪式。

据了解，今后，各方将就中国品牌建设展开深度合作，邀请知名国货品牌企业、社会精英、专家学者一起，聚焦传统产业新技术成果展示，着眼品牌加速、持续成长道路，链接数字与产品、技术与创新，研讨产业、企业发展品牌的痛点，推动产业、企业品牌发展的所需要求与支持，从技术驱动、品牌重塑、国民IP三个方向着力打造，给品牌加冕，给未来品牌助力，让国货品牌从中国制造到中国质造，再到中国智造的路径发展。

中国广告协会是由广告主、广告经营者、广告发布者、广告代言人(经纪公司)、广告(市场)调查机构、广告设备器材供应机构等经营单位，以及地方性广告行业组织、广告教学及研究机构等自愿结成的行业性、全国性、非营利性社会组织。

人民日报数字传播有限公司是人民日报社在媒体融合发展的战略布局下，在数字时代的潮头中成立的全资一级子公司。公司始终坚持以技术为驱动、以市场为手段，逐步确立了以城市数字媒体、数字资产管理、整合公关传播、行业大数据为核心的四大事业群。

2015年6月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于成立国家制造强国建设领导小组的通知》。旨在推进实施制造强国战略，加强对有关工作的统筹规划和政策协调。

2016年6月，国务院印发《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》，明确了发挥品牌引领作用的主要任务和重点工程。重点工程包含品牌基础建设工程。

2017年4月，《国务院关于同意设立“中国品牌日”的批复》回复国家发展改革委《关于设立“中国品牌日”的请示》中，明确同意自2017年起，将每年5月10日设立为“中国品牌日”。目前已经度过了4个中国品牌日。

2020年6月，国务院印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》，《意见》强调，要发挥政府引导作用，支持出口产品转内销促进国内消费提质升级。

品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，代表着供给结构和需求结构的升级方向。为更好发挥品牌引领作用、推动供给结构和需求结构升级，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。人民日报数字传播启动人民国货工程，由中国广告协会战略支持，将助力中国品牌的品牌升级腾飞。

据了解，国货品牌现状分为两种类型，一是以老字号为代表，走年轻化路线，在品类创新、跨界营销方面不断探索，打破了人们对国货的传统印象。二是新一代“网生品牌”，这些国货品牌基于互联网，通过传播创新，成为现象级的国潮品牌。

(责编：毕磊、夏晓伦)