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宝龙地产：前七月累计销售额为390.18亿 实现全年任务过半目标

2020年08月20日17:14  来源：人民网-财经频道
 

19日上午，宝龙地产（HK .1238）召开2020年中期业绩发布会。

2020年上半年，宝龙地产实现合约销售额315.3亿元，同比增长8%，超过中国指数研究院统计的各个阵营房企的销售增长率均值。截至7月底，宝龙地产今年销售额为390.18亿，已完成全年销售目标的52%。

宝龙地产总裁许华芳表示：上半年，疫情打乱了各行各业正常的发展节奏，房地产行业也经历了短暂的停摆。同时，国内外经济发展形势复杂，经济增长存在较大不确定性。面对这样的形势，宝龙地产一方面积极抗疫，另一方面坚持稳健经营，上半年各项业绩指标持续增长。

报告期内，实现营业收入171.7亿元，同比增长40.1%；毛利率37.1%，；净利润为35亿元，较去年同期上升42.8%。秉持共生共赢理念，宝龙持续实现股东权益最大化，上半年派息额同比上升33%，达每股12分港币。

现金流是企业赖以生存的血液，特别是在今年上半年的疫情大考中，对企业维持自身生存有着关键的作用。

截至2020年6月底，宝龙现金及现金等价物为264.42亿元，同比增长11.7%。同时，上半年公司发行2.5亿元美元债，获得境内银行等金融机构授信额度为750亿元。新增债务平均融资成本6.22%，净负债率为79.9%，自2018年以来持续下降，展现了宝龙稳降杠杆的决心。

据介绍，上半年，宝龙采取灵活的土地获取策略，以较低成本快速扩充一二线城市优质土储。报告期内，宝龙新增土地15块，计容总面积238万平方米，新增可售货值473亿元，权益比例为61%。地块总溢价率仅为8.8%。

截至6月底，宝龙地产在长三角、大湾区、海西、环渤海、中西部、海南六大区域38座城市共布局129个可售项目，总土地储备2859万平方米，平均成本3201元/平方米，可售总货值3858亿元。其中，长三角占比76.1%，一二线占比超60%。

在“因城施策”的政策背景下，宝龙地产精准把握城市轮动规律及趋势，制定土地投资逻辑。

除了深耕长三角，大湾区也是宝龙布局重点。继2019年首进大湾区获得两幅优质地块后，近期，宝龙在该区域的两大项目也将相继亮相，预计总货值达59亿。

一场突如其来的疫情加速了商业新趋势的到来，推进消费供给端的数字化无疑成了各行各业的发展战略之一。

宝龙方面表示，一方面宝龙商业面对疫情冲击迅速建立完善的防疫管控机制，出台多项商户扶持政策，运营数据逐步恢复，平均出租率达87.1%。另一方面，坚持科技赋能的宝龙也在不断加码数字化商业，形成自循环的商业生态。

商业版块除了发展路线更新外，并购首单也圆满落地。2020年7月，宝龙商业收购浙江星汇商业管理有限公司（下称“浙江星汇”）60%股权。该收购有利于推进宝龙深耕长三角、做大做强长三角的发展战略。宝龙商业目前在长三角已布局65个项目，项目面积占比70%。

许华芳表示，下半年，公司有充足信心完成预期40%同比增长的销售目标和确保10座商业综合体的顺利开业。2020年是宝龙集团成立30周年，宝龙多项关键业绩指标持续提升。

许华芳强调，在此基础上，宝龙发布新五年发展战略，未来五年将坚持“1+1+N”地产布局策略，实现自持购物中心超百座、核心利润超百亿、权益销售额超千亿、上市公司总市值超千亿的“双百双千”战略目标，致力于成为受人尊重的百年企业、全球领先的城市空间运营商，持续为股东和投资者创造价值。(许维娜)

(责编：许维娜、毕磊)
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