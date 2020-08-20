商务部回应美国封杀TikTok：敦促美方停止对中国企业无端打压

人民网北京8月20日电 （栗翘楚）针对美国封杀短视频软件TikTok一事，商务部发言人高峰在今日举行的商务部例行发布会上指出，一段时期以来，美方动辄以所谓“国家安全”、“国家紧急状态”为由，限制甚至禁止中国企业在美国开展正常的投资经营活动，以莫须有的罪名对中国企业施加交易禁令，毫无事实和法律依据，严重损害企业的正当权益，严重违背市场经济基本原则。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。
高峰表示，美方的制裁打压，无疑会动摇投资者在美投资的信心。中方坚决反对将投资国家安全审查作为政治工具、泛化和滥用安全审查的做法，中国政府维护本国企业正当合法权益的决心坚定不移。再次敦促美方摒弃错误做法，停止对中国企业的无端打压，多做有利于中美两国经贸合作和人民福祉的事情。
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】