商务部回应美国封杀TikTok：敦促美方停止对中国企业无端打压

人民网北京8月20日电 （栗翘楚）针对美国封杀短视频软件TikTok一事，商务部发言人高峰在今日举行的商务部例行发布会上指出，一段时期以来，美方动辄以所谓“国家安全”、“国家紧急状态”为由，限制甚至禁止中国企业在美国开展正常的投资经营活动，以莫须有的罪名对中国企业施加交易禁令，毫无事实和法律依据，严重损害企业的正当权益，严重违背市场经济基本原则。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。

高峰表示，美方的制裁打压，无疑会动摇投资者在美投资的信心。中方坚决反对将投资国家安全审查作为政治工具、泛化和滥用安全审查的做法，中国政府维护本国企业正当合法权益的决心坚定不移。再次敦促美方摒弃错误做法，停止对中国企业的无端打压，多做有利于中美两国经贸合作和人民福祉的事情。

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