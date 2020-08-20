商务部：中国在全球制造业中的地位不会动摇

人民网北京8月20日电 （栗翘楚）近日，有个别企业负责人表示，中国作为世界工厂的时代已结束。对此，商务部发言人高峰在今日举行的商务部例行发布会上回应指出，中国是制造业大国，已连续十一年成为全球货物贸易出口第一大国。中国有完整的工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家，中国的制造业与全球产业链供应链已深度融合。
今年以来，面对突如其来的疫情，在党中央、国务院的坚强领导下，中国在做好疫情防控的前提下，及时出台了一系列稳外贸稳外资的政策，包括外资企业在内的各类企业付出了艰苦的努力，“中国制造”经受住了考验,中国用实际行动维护了全球产业链供应链的稳定和安全。
高峰表示，近年来，一些企业基于要素成本等方面考虑，对全球产业布局进行调整，这是市场经济下的正常现象。同时，今年以来的外国投资数据表明，中国仍然是全球投资者青睐的主要投资目的地。中国拥有丰富的高素质劳动力资源、完善的产业配套和基础设施，有14亿人口的巨大市场，制造业发展的综合竞争优势没有改变，经济稳中向好、长期向好的趋势没有改变。
随着中国疫情防控取得战略性成果，中国将加紧推动各项政策措施落地见效，继续推进更高水平对外开放，持续改善营商环境，继续在稳定全球产业链、供应链中发挥应有作用。相信，中国在全球制造业中的地位不会动摇。
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