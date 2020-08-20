商务部：加速法律审核工作 推动RCEP年内签署协定

人民网北京8月20日电 （栗翘楚）8月7日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）贸易谈判委员会会议举行。商务部发言人高峰在今日举行的商务部例行发布会上表示，目前，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）各方正按照6月23日部长级会议确定的路线图，保持积极磋商势头，加快解决仅剩的几项遗留问题，并正在全面加速各国承诺表的法律审核工作。各项工作都在按照既定的安排有序推进。下周，RCEP还将由东盟主席国越南主持，再召开一次部长级会议。中方将继续支持东盟的中心地位，与各方一道，推动年内如期签署协定。

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