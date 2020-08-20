跨境关 融合路 连心桥——粤澳合作迈上新台阶

8月18日15时，站在横琴口岸新旅检区的入境大厅，过境通道的两侧，澳门与珠海的距离仅有短短几米。穿过3道门，仅用26秒，第一位通关旅客从澳门抵达珠海横琴。

这是新口岸“合作查验、一次放行”的新速度，也是粤澳往来迈上新台阶、新里程的生动写照。

一个新口岸，将隔水相望的横琴、澳门连成一体；一道跨境关，让两地同胞的手紧紧相牵；一种新模式，使“一国两制”的生动实践落地有声。

“当前，特别要做好珠澳合作开发横琴这篇文章。”“横琴是澳门未来发展新的出路、新的机遇、新的希望。”伴随横琴口岸新旅检区的开通，粤澳深度合作将迈开新的步伐，开启新的未来。

跨境之路

跨越一水相隔地理屏障

“澳门的海对面，海对面是横琴；横琴的海对面，海对面是澳门；澳门相望，相望横琴，一衣带水毗邻。”一首童谣唱出了琴澳两地隔海相望、相依相亲的款款深情。

从地理上看，珠海横琴距离澳门最近处仅有178米。从最初的乘船，到如今的最快5秒通关，20年，琴澳两地走出一条崭新的跨境路。

改变始于澳门回归祖国前，横琴还是一座蕉林绿叶、农庄寥落的小岛，珠澳之间唯一的陆路通道只有拱北口岸。2000年3月，伴随珠澳共建的莲花大桥通车，初代横琴口岸也同时通关，拉开了横琴与澳门陆上往来的序幕。

“横琴口岸是粤澳往来的重要通道，也是‘一国两制’下粤港澳大湾区基础设施‘硬联通’和规则对接‘软联通’的标志性工程，对粤澳深度合作和密切双方往来具有里程碑意义。”新口岸通关当日，横琴新区管委会主任杨川在新闻发布会上表示。

20年来，横琴口岸历经四代更迭，一次次重大突破镌刻着粤澳合作迈步前行的历史印记。

2014年12月18日，横琴口岸正式实现24小时通关，与此同时，拱北口岸开闭关时间分别提前和延后1个小时，将珠澳便捷往来向前推了一步。

2020年8月18日，横琴口岸新旅检区域启用，以秒计算的通关时间，再次让粤澳两地的往来合作迈上新的台阶。

依依珠澳情，漫漫跨境路。目前为止，珠海与澳门之间已设有拱北、横琴、湾仔、跨境工业区和港珠澳大桥5个一类口岸。数据显示，去年，珠海边检总站查验出入境人员首次突破1.73亿人次，两地融合空前紧密。

珠澳口岸的迭代扩容、突破创新，正逐步打破两地的地理屏障，见证着两地往来更便捷、交融更密切的峥嵘历程。

“珠澳合作已经从初期单向投资发展到双向合作，由地缘亲近走向深度融合，真正意义上推动澳门经济适度多元发展，融入国家发展大局。”一路亲历横琴口岸变迁的珠海大横琴口岸实业有限公司董事长张彤如是说。

融合之路

践行“一国两制”生动实践

“住在同一个家，牵着彼此并肩开创，互相守望朝着同一方向……”2019年12月，在澳门回归祖国20周年之际，一首《莲成一家》记录了澳门回归祖国以来的繁荣与稳定，见证了“一国两制”在澳门的伟大实践。

坚守“一国”之本、善用“两制”之利。珠海横琴，作为“一国两制”的交汇点，自诞生起就担负着服务澳门的使命，“要在体制机制创新方面，为粤港澳合作作出贡献”。

在跨境口岸，“合作查验、一次放行”的新通关模式，是一个生动而有力的实践。

1999年12月19日晚，珠澳两地警方来到边界线上，欢聚一堂等待最后的倒计时。随着零点到来，两地的警察举杯碰在一起，齐声欢呼：“回归喽！”这一幕，曾让很多人印象深刻。

20年后，在即将开通的横琴口岸新旅检区域，珠澳两地警方隔着通道互相敬礼、握手，互道“合作愉快”，开启在横琴口岸合作执法执勤的崭新历史。此后，在横琴口岸，出入境人员无需经过两道关口、接受两次检查，只需“在一个大厅、排一次队、集中接受一次检查”就可完成出入境手续，人均通关时间仅需30秒左右。

跨境之路，跨越的远不止一条过关通道。

围绕珠澳规则衔接，推动要素跨境流动，破解“跨境创新”难题；全国首创推出跨境，拓展澳企发展空间，解决澳门本土场地局促、成本高企难题；打造创新创业载体，横琴·澳门青年创业谷成澳门青年创新创业首选；引入专才跨境执业，率先实现港澳旅游、建筑、医疗专业人士横琴执业……如今，在珠海、在横琴，粤澳深度合作已延伸到两地生产生活的各个环节。

数据显示，2018年10月22日以来，珠海横琴新增注册澳资企业1535户，累计达2848户，跨境办公企业67家。横琴已成为内地澳资企业最集中区域。

便捷之路

架起两地同胞连心桥梁

“昔日三巴海边渔家女，今日大湾区的追梦人。”澳门人同胞，内地筑梦，一首《澳门是家》唱出了湾区儿女的共同心声。

粤澳深度合作，归根结底还是人与人的交流、心与心的融合。

珠海与澳门从来紧密相牵。每天清晨6时许，拱北口岸鲜活农产品查验平台上，一箱箱供澳农产品准时送达。几个小时后，这些来自珠海的新鲜蔬果食品，将送往澳门的各大超市和市场。这是珠澳之间的“生命桥”，今年的新冠肺炎疫情期间，这条民生通道的物资输送从未间断。

时常在珠澳口岸跨境往来的，除了常见的游客、商务、劳务人士外，还有一个特别的人群。

据珠海边检总站统计，每天约有5000名跨境学童从拱北口岸前往澳门上学，同在珠澳交界的横琴、茂盛围、港珠澳大桥口岸也有学童往返通关。他们是两地婚姻的结晶，他们在双城边界成长，既见证了“一国两制”在澳门的成功实践，也为珠澳情谊增添了一抹青春的亮色。

横琴新口岸、新模式的启用，让跨境学童的上学路变短了，也让两地居民的双城生活变得更加便利，为两地同胞架起一座连心桥。

通关便捷只是一个起点，担负着粤澳深度合作区建设重任的珠海横琴，正努力探索两地社会民生合作的新途径。“将澳门教育、医疗、就业等社会福利措施延伸到横琴，打破界限，让澳门居民在横琴同样能拥有幸福感和获得感。”

“10年来，横琴坚守初心，围绕‘跨境’‘便利’两大主题，推出了跨境办公、跨境通勤、跨境融资、跨境医保等一系列举措，为澳门企业和居民提供最便利、最适宜的新空间。”横琴新区管委会副主任康洪总结道。

从澳门单牌车入出横琴，到澳门专业人士跨境便利执业，再到澳门常住居民参加珠海医保试点。今年，伴随民生综合项目澳门新街坊项目即将动工，粤澳两地在民生融合将迈出突破性的一步。

“新通关模式启用后，横琴口岸将迎来旅客和车流的突破性增长，相信会有越来越多的澳门居民选择横琴，两地融合发展将迈上新台阶。”对于琴澳的未来，澳区全国人大代表、澳门归侨总会会长刘艺良充满期待。

南方日报记者 梁涵 刘艳婷

(责编：李都也(实习生)、李栋)