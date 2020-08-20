首期“渣打大湾区营商景气指数”发布 企业第三季度预期大幅改善

23日，渣打银行与香港贸易发展局发布首期“渣打大湾区营商景气指数”报告，分析粤港澳大湾区营商气氛和跨城市、跨行业间的协同效应。该调查覆盖1000家粤港澳大湾区各市主要行业企业。

报告显示，粤港澳大湾区企业对第三季度经营和发展信心明显增强，其中新订单增长预期改善显著。国内订单预期比出口订单预期更强，表明内需成为大湾区经济回升的主要驱动力。

根据报告，创新科技企业对第三季度经营预期改善最大。从城市看，广州、深圳有望引领“后疫情时期”经济回升。在计划拓展业务至大湾区其他城市的受访企业眼中，深圳、珠海和香港是最受青睐的城市。

国内订单预期好于出口订单

渣打大中华区高级经济师刘健恒表示，渣打银行与香港贸发局合作开展粤港澳大湾区营商景气的前瞻性季度调查，每季度至少访问1000家粤港澳大湾区各市主要行业企业，了解企业发展现状、预期，并探讨影响企业作出商业决定和计划的主要因素及其对大湾区未来的影响。基于该调查，编制“渣打大湾区营商景气指数”，包括经营现状指数、经营预期指数、信用现状指数、信用预期指数4项细分内容。

“大湾区企业对第三季度的发展信心明显增强。”刘健恒分析，从首期报告看，2020年第二季度，粤港澳大湾区的“经营现状指数”和“预期指数”分别为37.0和47.0（中性值为50），表明在二季度受新冠肺炎疫情影响后，受访企业预计第三季度紧缩性压力会明显缓解。

企业对未来预期广泛好转，其中新订单增长预期最为突出。“企业认为第三季度经营状况将显著改善，且国内订单预期比出口订单更好。”香港贸发局研究总监关家明表示，第三季度新订单预期大幅改善，从二季度的29.4上升至50.2，超过中性值，说明国内外市场复苏情况乐观。

“第三季度指数上升，更多是受内部需求拉动。”刘健恒分析，这与中国采取积极有为的货币及财政政策、推动经济活动持续正常化密切相关，中国在全球第一个摆脱新冠病毒疫情影响，经济复苏势头良好，比其他国家步伐更快，增强了企业信心。

此外，信用指数也表明，第二季度贷款成本下降，增强了企业对第三季度现金流压力降低的预期。

首期报告覆盖的1000家企业中，香港、深圳、广州企业数量分别占20%，佛山、东莞企业分别占10%，惠州、中山、江门、珠海、肇庆及澳门企业合计占10%。从行业看，制造及贸易、零售及批发、金融服务、专业服务、创新科技五大类企业分别占50%、20%、12.5%、12.5%和5%。

“该指数能适时提供大湾区发展与转型的趋势，让企业和决策者能够更好地为未来计划及掌握机遇。”关家明说。

广深有望引领“后疫情时期”经济回升

报告指出，分行业看，第三季度创新及科技业有望以最快速度改善，金融服务业紧随其后。关家明表示，中央和广东对粤港澳大湾区提供强有力的政策支持，推动大湾区全力打造国际创新中心，创新科技企业对大湾区营商环境的信心越来越强。这也表明创新科技企业拥有较强的核心竞争力和抗风险能力，未来大湾区经济发展将越来越依赖创新科技推动。

“从城市子指数看，广州、深圳有望引领‘后疫情时期’经济回升。”刘健恒说，从企业调查结果看，深圳第二季度展现出较强的抵御能力，预计第三季度会与广州一起率先恢复经济增长。这可能是由于当地以金融、科技产业为主，落户的大型企业拥有较强的可持续发展能力及更多现金流。

报告还显示，在计划拓展业务至大湾区其他城市的受访企业眼中，深圳、珠海和香港是最受青睐的城市。刘健恒分析，深圳、香港较受青睐是因为两地均属成熟的核心城市，拥有高消费能力；珠海距离澳门最近，同时也能通过港珠澳大桥连接香港，区位优势突出。

关家明表示，从调查结果看，企业选择到大湾区其他城市扩展业务的原因中，最重要的原因是“扩大市场覆盖”，占比超过60%；其次是“升级与创新”。较多企业认为，粤港澳大湾区作为消费者和商业市场意义重大。

此外，从政策满意程度看，约40%受访者认为“推出特定行业优惠和激励措施”让企业受益最大，其次是“增强国际贸易和投资纽带”“增强基建和跨境运输连接”等政策。

南方日报记者 陈晓

(责编：李都也(实习生)、李栋)