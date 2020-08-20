2020《财富》中国500强发布 大湾区共83家企业入围

7月27日，财富中文网发布了2020年《财富》中国500强榜单。记者根据企业总部所在地梳理，粤港澳大湾区共有83家企业入围，其中8家企业首次入榜。广东省则共有71家企业入围，韶关、云浮各1家。

在营业收入上，湾区前十企业的营业收入门槛超过2000亿元，最高是中国平安，营收为1.16万亿元；在城市分布上，广深港三座城市优势明显，新晋入榜的企业也集中在广深两地；在行业分布上，呈现“新基建”与“老基建”齐头并进的良好态势。

省社科院经济研究所副所长、副研究员万陆接受南方日报采访时表示，榜单体现了粤港澳大湾区现代产业体系的发展，尤其是制造业、数字经济以及金融行业。此外，企业集聚态势基本上代表了各个城市的经济实力和产业特征。“广深港之外，佛山、东莞、珠海以及中山、惠州、江门都有企业上榜，反映了整个粤港澳大湾区发展的良好空间结构，既有星星也有月亮。”

8家大湾区企业新晋入榜

本次榜单考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就，本次上榜公司的年营收门槛接近178亿元，相比去年提升了近10%。500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币，较去年增长11%；净利润达到了4.2万亿元，较去年增长超16%。

其中，粤港澳大湾区入围企业排名前十的分别是：中国平安（4）、碧桂园（19）、恒大（20）、腾讯（25）、万科（27）、美的（35）、招商银行（38）、保利（44）、中国太平保险（49）、珠海格力（54）。

前十企业的营业收入门槛超过2000亿元：最高是中国平安营收约1.16万亿元，最低是格力电器营收为2005亿元；利润门槛超过200亿元，最高是中国平安1494.07亿元，最低是格力电器约246亿元。

值得关注的是，本次有8家粤港澳大湾区企业新晋入榜，分别是：大悦城控股、天马微电子、欢聚集团、深圳传音、合景泰富、广发证券、花样年以及招商证券。从城市分布来看，深圳5家、广州3家；从行业分布来看，房地产3家、电子和电子元器件2家、证券业2家、互联网1家。不难发现，新晋企业的行业特色很有代表性，新经济以及金融服务业占比超过六成。

其中，以游戏直播为主营业务的互联网公司广州欢聚集团首次上榜，256亿元营收名列第359位。欢聚集团成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市。欢聚集团相关负责人对记者表示，接下来将以全球化和人工智能为核心战略，强化在直播、短视频、电商、教育等领域的发展。

被誉为“非洲手机之王”的深圳传音控股也首次入围，排名第360位。2019年传音整体手机出货量1.37亿部，根据IDC统计数据，全球市场占有率8.1%，排名第四；非洲市场占有率52.5%，排名第一。另外一家首次入围的深圳企业天马微电子，主要业务是TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）的研发和生产。近日，其自主研发的全球首款LCD屏内多点指纹解决方案（TED Finger Print）正式发布，首次实现触控、显示、指纹识别三项功能融合为一。

广深港三城优势明显

从上榜企业的城市分布看，广深港三座城市优势明显，分别有20家、34家和14家上榜，佛山有6家，东莞有3家，珠海有3家，中山、惠州、江门、韶关和云浮分别各有1家上榜。

“粤港澳大湾区的企业既有月亮也有星星，500强基本上集中在广深港三个中心城市，佛山、东莞等城市也都有企业上榜，这种分布反映了整个大湾区发展具有良好的空间结构。”万陆表示。

新上榜8家企业集中在广深两座城市，其中深圳5家，广州3家。从行业看，这些企业集中在房地产、证券和电子信息产业，体现出广州和深圳在重要产业的发展上保持充沛活力，不断有企业实现规模跃升。

佛山上榜企业数量虽然不如广深，但产业分布合理，除了碧桂园等房产企业，也有美的、海信为代表的家电产业，还有海天调味这样的食品企业。东莞3家企业上榜，其中2家为纸品企业，电子领域的立讯精密工业股份有限公司发展加速态势明显，以年营收625亿元从去年的251名提高到今年的164位，也是除了新上榜企业外名次提高最快的广东企业。

从排名总体变化看，和去年相比，广州20家上榜企业有13家排名提升（含3家新上榜企业，下同），深圳34家企业中有22家企业排名提升，2家名次保持不变，呈现出良好的上升势头。

万陆建议，粤港澳大湾区接下来要加大推动区域协同发展，深化广深港等中心城市与周边城市的产业分工协作，提升广深港三地在金融、科创等高端产业的优势，同时东莞、佛山等城市将聚焦制造业发展。

“新基建”“老基建”齐头并进

从行业分布看，随着部分头部互联网服务公司的逐步盈利，全国榜单上该行业创造的净利润同比增长超过300%。2019年是“新基建”元年，但因其在固定资产投资中的绝对占比较低，“老基建”仍发挥着不可或缺的作用。中国500强榜单里“老基建”的相关行业基建、建筑、电力、工程机械、港口、物流的收入总额达到8.6万亿元，较去年同比增长17.7%。

本次上榜的83家粤港澳大湾区企业中，也不乏“老基建”的身影：4家电力公司、5家交通运输与物流仓储公司、22家房地产企业……当前，“老基建”正积极拥抱日益发展的科学技术，实现传统基础设施和现代基础设施的融合。

在“新基建”加速布局下，粤港澳大湾区发展正迎来新的机遇，以5G、互联网及人工智能等为核心的新型数字基础设施建设推动经济高质量发展。

腾讯、中兴、顺丰、创维、唯品会、网易、TCL……一大批“新基建”明星企业榜上有名。今年7月，腾讯清远云计算数据中心正式开服，规划容纳服务器超过100万台，是腾讯华南地区迄今为止最大的新基建项目。“‘新基建’在后疫情时代将成为经济社会发展的重要推动力。”腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示。

此外，入榜的湾区企业的利润也非常亮眼。在最赚钱的40家公司子榜单中，记者梳理发现湾区企业有9家，占比22.5%，分别是：中国平安、腾讯、招商银行、碧桂园、万科、华润置地、保利、格力、美的。其中，中国平安利润达到1494.07亿元，位列全国第六，大幅领先于其他8家企业。在城市方面，深圳无疑是“最赚钱的城市”，9家企业中有4家位于深圳，2家位于佛山，广州、珠海、香港各1家。

(责编：李都也(实习生)、李栋)