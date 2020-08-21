投资环境好 外商预期稳（新数据 新看点）

惠州中海壳牌石化三期项目启动“云签约”；巴斯夫广东新型一体化基地项目首批装置在湛江打桩开建；益海嘉里秦皇岛综合粮食加工产业园举行签约仪式……商务部数据显示：7月全国实际使用外资实现同比增长15.8%，外商投资预期和信心稳定趋好。

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延扩散，跨国投资持续低迷。在这样的背景下，7月我国实际使用外资增长15.8%，这一成绩尤为可贵。

——“15.8%”，得益于中国经济的强大韧性和巨大潜力。

“下楼走100米就可以来便利店逛一逛，日常生活消费很方便。”近日，重庆市渝中区居民黄贺一边在楼下新开的罗森便利店里排队结账，一边对记者说。仅7月15日一天，罗森就在重庆新开了3家门店。

“受疫情影响，一些办公楼、景区门店的客流有所减少，但社区门店日常销售仍快速增长。”罗森中国副总裁张晟表示，“我们会继续加大对中国的投资，稳步开设新门店，今年年底力争实现在中国门店数量突破3000家。”

目前，我国经济发展呈现稳定转好态势。社会消费品零售总额降幅明显收窄，实物商品网上零售额增长较快；7月制造业采购经理指数为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月稳定在荣枯线以上，中国依然是外资眼里的投资热土。

——“15.8%”，得益于全方位开放带来的引资磁力。

日前，阿斯利康携手无锡市政府及无锡高新区合作共建的国际生命科学创新园全面启用，吸引了欧姆龙集团等17家海内外企业签约入驻。“中国始终坚持扩大开放，为外资企业的发展和创新提供了机遇和平台。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊说，“我们将继续深耕中国市场，打造一个开放的创新健康生态圈。”他表示，阿斯利康将在北京、上海、广州、杭州、成都等多地建设区域特色创新中心。

今年以来，我国继续以实际行动向世界传递对外开放的坚定决心：推动海南自由贸易港建设、举办“云端”广交会、筹备第三届进博会，一个更加开放的中国，成为全球企业投资兴业的好去处。中国欧盟商会6月10日发布的报告显示，65%的受访会员将中国作为最重要或前三大投资目的地。

——“15.8%”，也得益于不断优化营商环境形成的引资合力。

“我们曾经很忐忑，没想到最后轻轻松松地完成了注册程序。”苏州奥立登科技有限公司副总经理毕德君十分感慨。

受疫情影响，苏州奥立登科技有限公司外籍股东无法入境办理企业登记，苏州工业园区立即协调中国银行驻新加坡分行对股东主体资格进行鉴证、核实，在沟通、确认申报材料后，核准发放了营业执照，以登记文书线上跨境流转模式实现了外资企业登记“足不出境”“离岸审批”，解了企业的燃眉之急。

持续提升投资建设便利度、进一步简化企业生产经营审批和条件、提升涉企服务质量和效率、施行《外商投资法》及《优化营商环境条例》。近年来，我国积极打造市场化、法治化、国际化营商环境，不断提升外资企业在华投资的便利度。今年6月，我国颁布2020年版外商投资准入负面清单和自贸试验区负面清单。与2019年版相比，新版外商投资准入负面清单由40条减至33条，压减比例17.5%；自贸试验区负面清单由37条减至30条，压减比例18.9%。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)