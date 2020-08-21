我国对一带一路沿线国家投资逾百亿美元

本报北京8月20日电 （记者罗珊珊）20日，记者从商务部获悉：2020年1—7月，我国对外非金融类直接投资4236.5亿元人民币，同比下降2.1%。对外承包工程新签合同额8556.7亿元人民币，同比增长4.3%；完成营业额4912.6亿元人民币，同比下降10.5%。对外劳务合作派出各类劳务人员15.9万人，7月末在外各类劳务人员64.4万人。
对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1—7月，我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资102.7亿美元，同比增长28.9%，占同期投资总额的17%，较上年提升4.5个百分点。对“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额671.8亿美元，完成营业额404.3亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的55.2%和57.8%。
部分领域对外投资增长较快。1—7月，对外直接投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等领域，分别占38.3%、16.4%、15.2%，其中租赁和商务服务业、批发和零售业投资同比分别增长18.1%、43.2%。
部分行业对外承包工程走势良好。1—7月，一般建筑、石油化工、水利建设类项目新签合同额增长较快。
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