中美双方已商定将于近日举行通话

新华社北京8月20日电 （记者陈炜伟、王雨萧）在商务部20日举行的网上例行新闻发布会上，有记者提问：有报道称，据一位知情人士透露，美国和中国计划重新安排在上周末推迟的贸易会谈，此次会谈目的是在第一阶段贸易协议签署六个月之际评估进展情况。据称，虽然这次会谈的日期尚未确定，但很快就会举行。商务部有何评论？针对记者提问，商务部新闻发言人高峰表示，双方已商定将于近日举行通话。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)