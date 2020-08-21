决胜全面小康 跑好“最后一公里”

到2020年全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。如何认识全面建成小康社会目标，如何把握好定量分析和定性判断的关系，记者采访了中央党校（国家行政学院）马克思主义学院副院长辛鸣。

全面小康重在“全面”，要“五位一体”全面进步，要惠及全体人民

“全面建成小康社会，承载着中华民族孜孜以求的美好梦想，承载着14亿中国人民的期盼。”辛鸣说，“从解决温饱到小康水平，从总体小康到全面小康，从全面建设到全面建成，在长期艰辛探索和不懈努力下，党在实践中不断丰富发展‘全面小康’内涵，提升全面建成小康社会的成色。”

如何理解全面小康？

“全面建成小康社会，重在全面。”辛鸣介绍，“小康”讲的是发展水平，“全面”讲的是发展的平衡性、协调性、可持续性。随着经济社会不断发展，人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求也日益增长。

从覆盖领域上看，全面小康是社会全面进步的小康。“人民群众既要吃饱穿暖，也追求新鲜空气、健康食物和生活体验，如果只注重物质财富的积累，那么社会发展只能是‘一条腿长一条腿短走路’。”辛鸣说。全面小康，要“五位一体”全面进步，任何一个方面发展滞后，都会影响全面建成小康社会目标的实现。要在以经济建设为中心的同时，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，促进我国社会主义现代化建设各个环节、各个方面协调发展。

从覆盖人群上看，全面小康是惠及全体人民的小康。辛鸣说，全面建成小康社会，一个也不能少；共同富裕路上，一个也不能掉队。全面小康不能用平均数掩盖大多数，而是要瞄准广大群众的迫切期盼，加大投入力度，持续改善民生，让全体人民的生活水平得到实实在在改善。“打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，坚持精准扶贫精准脱贫，凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务。”

从覆盖区域上看，全面小康是区域、城乡协调发展的小康。“我国不同区域之间、城乡之间的发展存在一定差距，全面建成小康社会，就是要弥补基础设施、公共服务水平、居民收入、社会治理能力上的不平衡，实现区域间和城乡间协调发展，美美与共。”辛鸣说，党中央提出了京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展，实施乡村振兴战略等，正是着眼于全面小康要全国一盘棋。

全面小康不是平均主义，也不是各地“齐步走”，要用辩证、发展眼光看待

有人认为，全面建成小康社会，是不是说每个地区发展水平都要一样？

“正确理解全面小康，要用辩证的眼光看待。”辛鸣解释，全面小康不是平均主义，我国发展不平衡，城乡、区域、人群之间存在收入差距是正常的，让各个地区达到“同一水平小康”，让14亿人达到同样的收入水平，既不现实更不可能。

到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，这是衡量全面建成小康社会新的目标要求之一。辛鸣说，我们要科学理解，全面建成小康社会是国家整体目标，“翻一番”也是对全国而言的。这并不意味着所有地区、所有市县、所有人届时都要翻番，更不意味着不同区域、不同人群届时都同步达到全国平均水平。

“正确理解全面小康，也要用发展的观点分析。”辛鸣说。全面建成小康社会的目标实现后，并不是说可以“歇歇脚”“喘口气”。全面建成小康社会让中国现代化站上了新起点，我们还要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实现“两个一百年”奋斗目标有机衔接。在现有基础上，要继续实现更高水平的发展，不断提高人民生活水平。

“因此，各地区要立足实际，结合当前发展水平，咬定目标、真抓实干。”辛鸣说。就集中连片特困地区和深度贫困地区而言，要心无旁骛，尽锐出战，瞄准突出问题和薄弱环节狠抓政策落实，打赢脱贫攻坚战。对于中西部发展水平相对好些的地区，在完成剩余脱贫任务的基础上，要促进扶贫产业持续发展、加大就业扶贫力度，有效防止脱贫户返贫和边缘户掉队，摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，巩固脱贫成果。

“东部一些地区发展水平较高，要在目前发展基础上向基本实现现代化发力，推动经济高质量发展、进一步提升人民生活水平和质量。同时要发挥好先富带动后富的作用，在产业升级和区域发展上紧密合作，继续做好东西协作扶贫和对口支援工作。”辛鸣说。

“总而言之，全面建成小康社会，各地区需要认识到存在的短板和不足，切勿盲目攀比，不切实际地提出过高目标，吊高胃口。”辛鸣说。各地在制定政策时一定要保持清醒，谨防好高骛远的心理；更要绷紧弦，时刻保有忧患意识，做大蛋糕，分好蛋糕，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

全面小康不能只看数字，更要看人民群众实实在在的获得感

如何把握好定量分析和定性判断的关系？辛鸣认为，全面建成小康社会不是“数字达标”，更不是“速度游戏”，一个实实在在的目标，就是要让人民群众拥有更多的获得感、幸福感、安全感。

“全面建成小康社会有些指标是必须完成的。”辛鸣说，到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现。贫困人口从2012年年底的9899万人减到2019年年底的551万人，贫困发生率由10.2%降至0.6%，目前正对52个未摘帽贫困县和1113个贫困村实施挂牌督战，确保剩余建档立卡农村贫困人口如期脱贫。

“全面建成小康社会也有一些指标是相对指标，比如水、空气等生态环境指标，住房、医疗、教育等民生指标。”辛鸣说，“随着经济社会发展，这些指标持续向好，并在将来还要持续改善。”

辛鸣解释，衡量全面小康社会建成与否，既要看量化指标，也要充分考虑人民群众的实际生活状态和现实获得感。

历史地看，获得感来自同过去生活的比对。辛鸣说，各地应多措并举保持居民增收势头，不断提升各项公共服务水平，让群众的钱袋子越来越鼓，日子越过越红火，幸福指数自然会节节攀升。

现实地看，获得感来自生活全方位的改善。辛鸣说，有稳定的工作、可靠的社会保障、更好的教育医疗水平、更优美的环境、更和谐的社区，全面小康才能得到人民的认可。

“因此，各地要梳理短板，根据实际情况开展工作。打好污染防治攻坚战，解决好重点地区环境污染突出问题；加快民生领域工作推进，解决民生难题；健全社保兜底机制，织密社会保障网等等。”辛鸣说。

“总之，要紧紧抓住发展这个第一要务，着眼于满足人民群众日益增长的美好生活需要，让广大人民群众共享改革发展成果，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。”辛鸣说。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 12 版）

(责编：杨光宇、白宇)