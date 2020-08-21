商务部：今年7月消费市场持续回升向好

本报北京8月20日电 （记者王俊岭）记者20日从商务部获悉：今年7月，社会消费品零售总额3.22万亿元，环比增长0.85%，同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点，连续5个月累计收窄19.4个百分点，1—7月社会消费品零售总额20.45万亿元，同比下降9.9%，降幅比1-6月收窄1.5个百分点，消费市场呈现持续回升向好态势。

商品销售由负转正。7月份商品零售额达2.9万亿元，同比增长0.2%，增速今年以来首次实现由负转正。其中，汽车市场销售明显提升，限额以上单位汽车类商品零售同比增长12.3%，比上月大幅反弹20.5个百分点；生活必需商品消费持续增长，粮油食品、日用品、中西药品销售同比分别增长6.9%、6.9%和5.3%；升级商品消费延续改善势头，通讯器材、化妆品销售同比分别增长11.3%和9.2%。

服务消费加快复苏。7月份餐饮收入同比下降11.0%，降幅比6月份收窄4.2个百分点，比5月份收窄7.9个百分点。住宿、餐饮等行业商务活动指数高于上月，业务总量有所增加。限额以上住宿企业客房收入降幅比6月份收窄3.8个百分点。全国快递服务企业业务量、营业收入分别达69.4亿件和723.3亿元，同比分别增长32.2%和18.9%。

网络消费高速增长。1—7月全国网络零售额6.08万亿元，同比增长9.0%，比1—6月提高1.7个百分点。其中实物商品网上零售额5.1万亿元，同比增长15.7%，占社零总额比重为25.0%。

消费价格温和上涨。7月份居民消费价格指数环比上涨0.6%，同比上涨2.7%。其中消费品价格上涨4.3%，服务价格持平；城市上涨2.4%，农村上涨3.7%。1—7月居民消费价格同比上涨3.7%，比1—6月回落0.1个百分点。

总体上看，中国消费市场韧性强、潜力大，消费持续恢复增长基础坚实。随着国内疫情防控持续向好，生产生活秩序逐步恢复正常，援企稳岗、纾困减负、稳定消费等政策措施进一步落地见效，消费潜力将不断释放，消费升级持续推进，消费市场有望延续平稳回升态势。

下一步，商务部将在持续推进已出台的促消费政策措施落地见效的基础上，进一步发挥政策促进作用，同时积极搭建消费促进平台。

(责编：李都也(实习生)、李栋)