人民网>>财经

商务部：今年7月消费市场持续回升向好

2020年08月21日08:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京8月20日电 （记者王俊岭）记者20日从商务部获悉：今年7月，社会消费品零售总额3.22万亿元，环比增长0.85%，同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点，连续5个月累计收窄19.4个百分点，1—7月社会消费品零售总额20.45万亿元，同比下降9.9%，降幅比1-6月收窄1.5个百分点，消费市场呈现持续回升向好态势。

　　商品销售由负转正。7月份商品零售额达2.9万亿元，同比增长0.2%，增速今年以来首次实现由负转正。其中，汽车市场销售明显提升，限额以上单位汽车类商品零售同比增长12.3%，比上月大幅反弹20.5个百分点；生活必需商品消费持续增长，粮油食品、日用品、中西药品销售同比分别增长6.9%、6.9%和5.3%；升级商品消费延续改善势头，通讯器材、化妆品销售同比分别增长11.3%和9.2%。

　　服务消费加快复苏。7月份餐饮收入同比下降11.0%，降幅比6月份收窄4.2个百分点，比5月份收窄7.9个百分点。住宿、餐饮等行业商务活动指数高于上月，业务总量有所增加。限额以上住宿企业客房收入降幅比6月份收窄3.8个百分点。全国快递服务企业业务量、营业收入分别达69.4亿件和723.3亿元，同比分别增长32.2%和18.9%。

　　网络消费高速增长。1—7月全国网络零售额6.08万亿元，同比增长9.0%，比1—6月提高1.7个百分点。其中实物商品网上零售额5.1万亿元，同比增长15.7%，占社零总额比重为25.0%。

　　消费价格温和上涨。7月份居民消费价格指数环比上涨0.6%，同比上涨2.7%。其中消费品价格上涨4.3%，服务价格持平；城市上涨2.4%，农村上涨3.7%。1—7月居民消费价格同比上涨3.7%，比1—6月回落0.1个百分点。

　　总体上看，中国消费市场韧性强、潜力大，消费持续恢复增长基础坚实。随着国内疫情防控持续向好，生产生活秩序逐步恢复正常，援企稳岗、纾困减负、稳定消费等政策措施进一步落地见效，消费潜力将不断释放，消费升级持续推进，消费市场有望延续平稳回升态势。

　　下一步，商务部将在持续推进已出台的促消费政策措施落地见效的基础上，进一步发挥政策促进作用，同时积极搭建消费促进平台。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved