难看的“吃播”乱象：“假吃催吐”只为吸金 

刘道伟作

（新华社发）

某吃播截图。

图片来源于网络

某吃播截图。

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一口气吃掉10屉包子、20个汉堡、10斤牛肉、100斤小龙虾……近日，互联网平台“大胃王吃播”因弄虚作假、糟蹋粮食被推上了风口浪尖。以畸形的饮食方式吸引眼球，既有害个人健康也造成食物浪费。如此“吃相”难看的网络“吃播”该整治了！

这些“吃播”变味了

在一则网上发布的“吃播”视频中，一位身材瘦小的女生狼吞虎咽吃下10碗凉皮、10碟手擀面外加10盘炒面，引来不少网友围观和惊叹。

“吃播”现象最早起源于日韩。在韩国，“吃播”被称为“Mukbang”，主播凭借吞咽食物带给受众视觉和听觉的感官刺激，有些主播会在吃的过程中和网友聊天，使得屏幕外的观众获得亲切感和满足感。

“吃播”，顾名思义就是直播吃饭；“大胃王吃播”，则是主播以惊人的食量博取网友关注。近年来，美食领域“吃播”占据各大社交平台的热门话题，拥有大批粉丝追捧。据统计，短视频平台快手上“吃播”话题拥有126.5万个视频、332.7亿次播放，抖音上“大胃王”话题的相关播放量也超过71.7亿次。

谈及“吃播”持续火爆的背后原因，中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，首先是因为“吃播”在内容层面贴近普通人的生活，主播所吃的东西都是日常可见的食物，一些人存在从众心理就会想去模仿；其次，网友存在一定程度的猎奇心理，观看别人吃东西满足了自己对食物的需求，属于一种解压方式，因此有特定市场需求；第三，“吃播”的内容易于和电商挂钩，在食物的制作、食用等过程中都可能引发受众的消费欲望；另外，从传播相关法律来讲，“吃播”内容可能引发的法律风险最低，因此缺乏具有针对性的相关限制和约束。

“假吃催吐”只为吸金

伴随着“吃播”潮流兴起，“密子君”、“浪胃仙”、“朵一”等“吃播届”的“大胃王”主播迅速收揽千万量级粉丝，单条视频作品就能获得上百万的点赞量，结合直播带货、线下探店等自媒体运作模式，有些“主播”年入百万元，引来越来越多“假吃催吐”的人群加入“吃播”行列。

有“吃播”现场另一视角的拍摄视频记录，主播一边吃一边吐，食物并没有被真正吞咽，而是被吐进了一旁的垃圾桶，网上呈现的最终效果则是由后期剪辑制作完成。有曾经自称“大胃王”的网友坦言，不少主播吃的食物都是自费，不仅没有获得名气反而负债。2020年6月，更有一位沈阳30岁的主播因长期在直播中食用高热量、高油脂食物，导致突发脑溢血去世，而他在录制“吃播”视频的短短半年时间里，体重暴增80斤。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅介绍，不管是天生大胃还是假吃催吐，“吃播”对身体都会造成不可弥补的伤害，影响远远超过经济上的收益。

朱毅说：“经常催吐，胃酸反流，不仅伤害食道黏膜导致胃食管反流和食管炎，甚至还会腐蚀牙齿。暴饮暴食则是胰腺炎的重要诱发因素，反复催吐的结果大多是厌食症。‘吃播们’的心路历程分三步，吃能挣钱的喜出望外、吃还能不能持续挣钱的焦虑、吃不下了挣不了钱的恐惧，在迎合粉丝期待和消除自身惶恐的双重需求下覆水难收。”

相关平台须加强监管

近日，网络“大胃王吃播”浪费严重的现象遭到了多家媒体点名批评。报道指出，有些所谓“大胃王吃播秀”更是浪费严重，吃了再把食物吐掉是赤裸裸地浪费食物。

在此情况下，国内“吃播”主阵地抖音、快手先后回应称，针对浪费粮食、假吃、催吐、宣扬量大多吃等“吃播”，将给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚。目前在哔哩哔哩等平台搜索“大胃王”、“吃播”等词时，出现了“珍惜粮食，合理饮食”等提示语。

“互联网平台需要对‘吃播’自媒体的违规操作承担责任。”朱巍表示，“首先，平台对于可能引起受众不适的风险作品需要先审后发，仅仅依据机器算法是不够的，还需要结合AI、人工审核和举报机制等多重监管方式。其次，平台要从社会公共利益的角度出发，对于‘吃播’等博眼球、赚流量的自媒体内容进行流量的平衡和限制，为知识分享、传递正能量的内容营造风清气正的互联网空间。此外，需要在全网范围建立起信用监管和联合惩治，对被‘封号’的主播进行严格监控。”

对于美食领域自媒体账号的探索方向，朱巍认为：“美食话题相关内容可以有更大的发展空间，例如城市美食探店、分享自制菜谱、讲述食物背后的故事等。中华饮食文化丰富多彩、博大精深，茶文化、酒文化、筵席文化、筷子文化等方面都值得用更艺术的方式呈现出来。”

反对“吃播”严重浪费粮食，更多是从精神和健康层面出发，全社会应形成对粮食珍惜节约的风尚，吃是为了健康和享受，而不是为了糟蹋身体和获取打赏，还“吃”以简单科学的本来面目，是全民健康的基础。

(责编：李都也(实习生)、李栋)