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欠钱不还 *ST兆新旗下24套房产被冻结

董亮 马换换

2020年08月21日08:06  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 董亮 马换换）遭深圳科恩斯实业有限公司（以下简称“科恩斯实业”）多次追债之后，*ST兆新（002256）始终没有履约偿还超9000万元欠款。8月20日晚间，*ST兆新披露称，公司收到了罗湖法院的《执行裁定书》，决定查封、扣押等值财产以清偿本案债务，其中包括公司旗下24套房产。

　　据了解，*ST兆新与科恩斯实业的借款纠纷已有时日。2019年10月31日，*ST兆新与科恩斯实业签订了《借款合同》，*ST兆新向科恩斯实业借款6500万元，借款期限为3个月；之后在当年12月27日，*ST兆新与科恩斯实业再度签署了《借款合同》，*ST兆新向科恩斯实业借款2000万元，借款期限为1个月，上述借款利率均为2.5%/月。

　　但随着借款期限的到来，*ST兆新却食言了，并没有按期偿还借款。

　　在此情形下，科恩斯实业将*ST兆新诉诸法院，在罗湖法院的调解下，*ST兆新与科恩斯实业达成协议，应于2020年4月10日前向科恩斯实业偿还全部借款本金及利息。

　　然而，今年4月10日科恩斯实业并没有收到*ST兆新的还款。4月16日，科恩斯实业还向*ST兆新发去了《催款通知函》，但仍无果，之后科恩斯实业向罗湖法院申请强制执行。

　　由于上述借款合同纠纷，*ST兆新17个银行账户在今年5月8日被冻结，之后经与科恩斯实业沟通，*ST兆新银行账户（开户行：中国建设银行深圳福田支行）解除冻结，但在8月12日上述已解除冻结的银行账户再次被冻结。

　　*ST兆新表示，8月19日，公司收到罗湖法院《执行裁定书》，决定冻结、划拨、提取公司的银行存款及其他款项9130.33万元及相关利息或等值外币，或查封、扣押其等值财产，以清偿本案债务；此外，拍卖、变卖公司名下财产以清偿债务。其中，轮候冻结公司名下持有的深圳市永晟新能源有限公司100%股权，轮候查封公司名下位于石岩镇的24套房产。

　　对于上述情况，*ST兆新提示风险称，公司银行账户被冻结对公司资金周转和日常经营造成不利影响，目前公司仍可以通过其他一般账户进行经营结算，罗湖法院已划扣公司被冻结银行账户资金合计561.79万元，占公司最近一期经审计净资产的0.34%，公司尚不排除被冻结银行账户资金继续被划扣的情况发生。

　　北京商报记者发现，此次的申请执行人科恩斯实业系自然人黄绍嘉旗下企业，黄绍嘉目前正在筹划入主上市公司ST山水，将成为ST山水实控人。

　　针对相关问题，北京商报记者致电*ST兆新董秘办公室进行采访，但电话未有人接听。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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