三五互联上半年营收净利双降拉响退市警报

北京商报讯（记者 董亮 马换换）连续两年亏损之后，三五互联（300051）交出的2020年半年报成绩单仍不理想。8月20日晚间，据三五互联披露的半年报显示，公司在今年上半年营收、净利双降，其中实现归属净利润约为-583万元，同比下降295.14%。

财务数据显示，在今年上半年三五互联实现营业收入约为1.19亿元，同比下降22.33%；当期对应实现归属净利润约为-583万元，同比下降295.14%；同期对应实现扣非后归属净利润约为-998万元，同比下降851.63%。对于公司业绩下滑的原因，三五互联表示，主要系子公司道熙科技净利润较去年同期减少所致。

据了解，道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等，目前，道熙科技已推出《城防三国》《战争霸业》《天下霸域》《真正男子汉》《名将与征服》等多款游戏，前两者是其主要盈利产品。但根据三五互联2020年半年报，《城防三国》《战争霸业》两款游戏二季度的活跃用户数量、付费用户数量以及充值流水均较一季度走低。

另外值得一提的是，道熙科技也是三五互联2018年、2019年业绩的“拖油瓶”。因计提道熙科技商誉减值准备，三五互联2018年、2019年净利分别亏损3.46亿元、2.57亿元。

连续两年亏损的背景下，三五互联今年上半年净利仍亏一事无疑加大了公司的暂停上市风险。针对相关问题，北京商报记者致电三五互联董秘办公室进行采访，但电话始终未有人接听。

实际上，面对净利连亏的境况，三五互联也曾试图挽救公司业绩，在今年1月开始筹划收购婉锐（上海）电子商务有限公司（以下简称“上海婉锐”）100%股权，以期切入在市场上火热的MCN行业。该重组事项的宣布也曾一度推高三五互联的股价，公司走出了“10日9涨停”的市场行情，成为资金热捧的对象。

但事与愿违，筹划半年后，三五互联在今年7月29日披露了终止重组公告，收购上海婉锐一事告吹。

目前三五互联也存在易主预期，6月24日，公司控股股东、实际控制人龚少晖与绿滋肴控股签订《表决权委托协议》，协议约定龚少晖将其合计持有的三五互联约1.02亿股股份对应的表决权委托给绿滋肴控股行使，《表决权委托协议》生效后，绿滋肴控股将成为三五互联控股股东，三五互联的实际控制人将变更为肖志峰、欧阳国花。

(责编：李都也(实习生)、李栋)