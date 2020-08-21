原标题：警惕高景气行业里的业绩掉队股

食品饮料等行业个股上半年牛冠A股，主要原因在于行业景气度整体较高，随着近期交出的中报成绩单，多数个股业绩大幅增长，也支撑了股价进一步上行。但个别企业却在行业高景气度之下业绩滞涨或者同比下滑，这样的公司要引起投资者的高度关注。因为如果在高景气度之下都没办法释放业绩，那么这些公司的投资性价比可能并不高，甚至可能在经营模式或者公司治理内部存在严重的问题。

一家公司，如果在行业非常景气的时候都不能取得业绩的良好增长，那么投资者又怎能相信它未来能有利润的大幅增长呢？例如安记食品，2020年一季度每股收益0.05元，2019年同期0.08元；2020年半年报每股收益0.1元，2019年同期0.13元。

虽然业绩同比下滑，但是安记食品的股价却在2020年度跟随食品饮料行业出现大幅上涨，股价从2020年2月4日的最低6.77元最高上涨到18.98元，目前最新价14.82元，股价整体涨幅依然较高。

那么问题来了，一家公司在行业景气度很高的时候业绩却没有释放，而且还在同行业中明显掉队，那么投资者还能指望它在什么时候赚钱呢？究竟是自己的产品竞争力不行，还是公司自身管理存在问题？

总之，这种站在风口都飞不起来的现象，必须要引起投资者的警觉，不是景气行业的每一家公司都有投资价值，那些业绩增长迅速的公司虽然并不一定都是好公司，但是业绩没有增长甚至还有下滑的公司，则一定有问题。投资者在选择值得买入的公司股票的时候，一定要加以甄别。

高景气度行业中的业绩掉队股自然是有问题的，那么低景气行业中的业绩突出股是否值得投资者买入呢？本栏认为，在一个不太景气的行业里，一家公司如果能够逆市提升业绩，自然不是坏事。但是投资者也要搞明白这家公司业绩提升的原因是什么，如果是公司的主营业务出现较大增长，产品受到消费者的欢迎，公司利用行业不景气抢占了其他公司的市场份额，那么这样的公司还是值得关注的。但如果业绩提升的原因来自于投资收益，或者是一次性损益，那么投资者就要剥离掉这些不稳定收益之后，重新给上市公司估值，根据上市公司的稳定业绩给出合理的股价。

依然以安记食品为例，公司不仅在全行业景气度很高的时期业绩下滑，同时还出现股价的大幅上涨。投资者如果确定股价的上涨并非来自于实质性的其他利好，那么就要小心，公司未来的业绩未必能够明显地改观，而单纯依靠跟风的行业炒作，最终股价将难以保持在高位。

本栏认为，投资者还是应该坚持以单一公司为基础的价值投资，不能仅仅凭借行业好就盲买股价相对不高的股票，这样很容易买到业绩掉队股，一旦投资者被高位套牢，很可能会没有解套的机会。

(责编：李都也(实习生)、李栋)