商务部：消费市场有望延续平稳回升

在20日的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，当前我国消费市场持续稳步复苏，下一步，商务部将继续推动促消费政策发挥促进作用，同时积极搭建消费促进平台，组织开展“百城万企促消费”全国消费促进月等活动。他指出，随着政策进一步落地生效，消费升级持续推进，消费市场有望延续平稳回升态势。

高峰表示，7月份，我国社会消费品零售总额3.22万亿元，同比下降1.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点，连续5个月累计收窄19.4个百分点，消费市场呈现持续回升向好态势。1至7月全国商品零售额达2.9万亿元，同比增长0.2%，增速今年以来首次实现正增长。网络消费高速增长。1至7月全国网络零售额6.08万亿元，同比增长9%。

其中，服务消费加快复苏。数据显示，7月份餐饮收入同比下降11.0%，降幅比6月份收窄4.2个百分点，比5月份收窄7.9个百分点。住宿、餐饮等行业商务活动指数高于上月，业务总量有所增加。限额以上住宿企业客房收入降幅比6月份收窄3.8个百分点。全国快递服务企业业务量、营业收入分别达69.4亿件和723.3亿元，同比分别增长32.2%和18.9%。

另外，网络消费高速增长。1至7月全国网络零售额6.08万亿元，同比增长9.0%，比1至6月提高1.7个百分点。其中实物商品网上零售额5.1万亿元，同比增长15.7%，增速比上月加快1.4个百分点，占社零总额比重为25.0%。

不过高峰同时指出，由于受新冠肺炎疫情影响，居民消费仍然面临一定制约，餐饮住宿等服务消费有所复苏，但回升幅度不及商品零售。7月份餐饮收入同比下降11%，纺织服装、家具家电等非生活必需类消费也尚未恢复至疫情前的水平。

关于接下来的具体促消费举措，高峰表示，下一步，商务部将在持续推进已出台的促消费政策措施落地见效的基础上，进一步发挥政策促进作用，同时积极搭建消费促进平台。商务部将于9月9日至10月8日，在全国范围内统一组织开展“百城万企促消费”全国消费促进月活动。此外，还将加强地方促消费典型经验的总结推广，充分发挥示范带动作用。

“总体上看，我国消费市场韧性强、潜力大，消费持续恢复增长基础坚实。”高峰说，随着国内疫情防控持续向好，生产生活秩序逐步恢复正常，援企稳岗、纾困减负、稳定消费等政策措施进一步落地见效，我国消费潜力将不断释放。

(责编：李都也(实习生)、李栋)