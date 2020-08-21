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8月LPR报价不变 货币政策延续精准导向

2020年08月21日08:10  来源：经济参考报
 

　　8月20日，最新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上月持平。8月LPR报价保持不变，符合市场普遍预期。业内人士表示，下阶段货币政策将延续精准导向，对制造业、中小微企业等进行精准滴灌。

　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，7月20日以来，挂钩1年期LPR的利率互换（IRS）未现下行，而是持续在小幅高于当前现值的水平上波动，因此市场对本月LPR报价保持不变已有较强预期。5月以来，LPR报价已连续四个月保持不动，根源在于伴随国内经济进入较快修复过程，总量型货币政策不再进一步加码，此前连续的政策性降息过程告一段落。

　　民生银行首席研究员温彬也认为，随着疫情防控取得显著成效以及宏观经济企稳回升，货币政策回归常态，从之前的总量偏宽松转向目前侧重结构优化。

　　8月17日召开的国务院常务会议强调，保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌，有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。业内人士指出，这进一步明确了下阶段货币政策的重点方向，“宽信用”将更加强调精准导向、直达实体。

　　温彬表示，下阶段，货币政策将继续通过公开市场操作、MLF操作等常规性货币政策工具，调节市场所需的流动性，降准降息概率降低的同时，主要是发挥结构性直达货币政策工具的作用，对仍处于困难之中的制造业、中小微企业等实体经济的薄弱环节进行精准滴灌。另外，不搞大水漫灌也意味着疫情后期将更加重视金融风险的防范与化解，为经济社会恢复发展营造安全稳定的金融环境。

　　王青预计，在近期央行频频释放货币政策“总量适度、精准导向”信号的背景下，若下半年外部环境未对国内经济复苏产生较大扰动，接下来政策性降息的概率明显下降。即使下调MLF利率，幅度也会显著低于上半年。不过，未来1年期LPR与1年期MLF利率之间的点差有望收窄，这会在MLF利率保持不变的条件下，带动LPR报价下行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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