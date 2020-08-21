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央行：普惠小微贷款余额连续5个月创历史新高

2020年08月21日08:11  来源：经济参考报
 

记者8月20日从央行举办的“金融支持保市场主体”新闻发布会上获悉，金融支持稳企业保就业政策初见成效，总体实现融资服务“量増、面扩、价降”，市场主体经营状况趋于向好。7月末普惠小微贷款余额连续5个月创历史新高。

央行数据显示，政策支持下，贷款覆盖面明显提升。7月末普惠小微贷款余额13.7万亿元，同比增长27.5%，连续5个月创有统计以来的新高；前7个月增加2.2万亿元，同比多增8810亿元，支持小微经营主体3007万户，同比增长21.7%。

同时，信用贷款、首贷占比持续提升。7月末单户授信1000万元以下的小微企业贷款中信用贷款占比17%，比上年末提高了3.8个百分点，前7个月新增首贷户超过167万户，占新发放贷款户数的16%，较上年末高了10多个百分点。

值得注意的是，贷款利率持续下降。7月份新发放的小微企业贷款平均利率5.27%，较去年同期下降了0.91个百分点。

此外，重点领域行业贷款快速增长。7月末单户授信1000万以下小微企业贷款中，属于劳动密集型的制造业、批发零售业贷款余额3.5万亿元，占比68%；前7个月增加了4272亿元，占比63%，有力地推动了稳企业、保就业。

央行金融市场司副司长高飞表示， 一些具体的政策措施也取得了积极进展。比如，从两个直达工具的进展情况看，6月至7月已经对50.6万家企业的1.44万亿到期贷款本金实施延期，其中普惠小微贷款本金延期4126亿元；发放普惠小微信用贷款1.6万亿元，同比多发放5017亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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