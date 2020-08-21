全球央行推进数字货币研发 多国试水不同方案

全球数字货币发展势头强劲，包括英国、日本、瑞典在内的多国政府均在持续推进研发央行数字货币（CBDC），与此同时，正在进行封闭试点测试的数字人民币也引发全球的广泛关注。目前来看，各个国家在推进CBDC的路径和方式上有所差别，背后考量的因素也不尽相同。业内人士表示，作为在现有金融运行系统中出现的一种新事物，数字货币对现有金融体系会造成怎样的影响仍需观察。

路径现差异 多国竞速布局

多个主要经济体已在央行层面研究推出数字货币的可能性。日本央行7月在结算机构局内新设立了“数字货币组”，将重点研究中央银行发行的数字货币，探寻如何构建数字社会的最佳结算系统。今年3月，英格兰银行发布了有关数字货币的讨论报告——《中央银行数字货币的机遇、挑战与设计》，报告称，“如果英国要引入CBDC，它将以英镑计价。但英国央行尚未决定是否引入CBDC，并打算广泛考虑这样做的好处、风险和实用性。”英国央行行长贝利7月也表示，“正在研究是否应该创建英格兰银行数字货币”。

另据外电报道，七国集团（G7）基本决定将就发行央行数字货币展开合作，拟于8月底到9月上旬在美国举行的G7峰会上进行讨论。

数字人民币近来关注度也再次提升。中国商务部近日印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，提及“在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。”据悉，目前数字人民币试点是“4+1”，即先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。井通科技创始人兼CEO、MOAC创始人周沙表示，从中央银行流出的货币可以分为两类，一类是现金，另一类是提供给各大银行的储备金。而CBDC实际上是第三类形态，理论上未来可以逐渐替代现金的角色。

谈及数字人民币与其他国家央行数字货币的异同，周沙表示，“从目前来看，中国的央行数字货币（DC/EP）是M0（现金）替代，其未来应用基本上基于小额、零售场景，并没有涉及到大额的清结算系统，例如央行和商业银行之间的清结算，股票市场、期货市场的货银结算系统。”相比之下，加拿大、新加坡等国家已经做了不少与大额清结算系统相关的数字货币研发和推行工作。如，新加坡一直在进行批发型央行数字货币探索，期望通过Ubin项目提高跨境支付效率。

从目前的公开信息来看，只有瑞典拟推出的数字货币e-krona和中国的DC/EP在属性上有类似之处，都是作为M0的替代，但不同的是，我国央行的数字货币是双层运营体系，而e-krona则是单层运营体系，即由央行直接向公众发行数字货币。

西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文表示，除了在合作研发、开展试点项目、审查立法的阶段性差异，相比较而言，对于发达经济体而言，考虑到低息的环境，货币政策是其重要的考量因素；但对于发展中国家而言，普惠金融以及便捷零售支付的考量是重要维度。

美元地位或受挑战

据外媒报道，美联储理事Lael Brainard最近表示，为增进美联储对数字货币的了解，波士顿联储银行正在与麻省理工学院的研究人员进行一项为期多年的合作，以建立和测试央行使用的假想数字货币。不过，他也表示，美联储并非准备发行数字美元。

不过，业内人士分析称，基于支付、结算等领域的变革趋势和美元在全球货币体系的重要地位，美国政府、美联储在数字货币领域“会有所作为”。

今年3月27日，美国总统特朗普正式签署了2.2万亿美元刺激计划法案，法案初稿提及“通过数字美元钱包向相关家庭直接发放现金补助。”“虽然最终稿将该内容做了删除，但不妨碍我们从中洞察美国的数字美元战略意图。”中国证监会科技监管局局长姚前此前撰文称。

周沙表示，疫情发生之后，美联储有更多的调节金融系统流动性的诉求，但是目前又面临工具枯竭的现状。“美国金融市场十分发达，有债券、股票及各类金融衍生品市场，维持池子流动性合理充裕压力较大，特别是在实体经济停滞、实体贷款需求减低的情况下，这种压力更为凸显。但与此同时，美联储现有的货币政策工具主要覆盖现有银行体系，但难以覆盖相当一部分不拥有银行账号的人群。”他说，央行数字货币若能取得突破，则美联储的货币政策能更好地“直达”这部分得不到银行服务、在传统金融系统之外的人。

周沙还表示，推进央行数字货币也是美国进一步维持美元作为储备货币的地位的体现。他说，目前看来，首先出现的比特币已不具备对主权货币的挑战能力，脸书（Facebook）主导的加密货币Libra项目也向监管“妥协”，从商业机构的跨主权数字货币退为抵押发行的数字美元。“不过，一些其他国家的法定数字货币一直在持续推进，美元的霸权地位可能正遭遇挑战。美联储必须要考虑这一点。”他说。

数字加密货币与传统金融加速融合

除了央行数字货币的推进，一些大的传统金融机构也在推进和加密货币平台的合作。据外媒报道，PayPal已选择与Paxos加密经纪公司合作，也将推出自己的加密货币服务。万事达卡日前宣布，数字支付机构Wirex成为首家获得其核心会员资格的原生加密货币平台。

对此，火币研究院高级研究员陈圣桦表示，传统金融科技公司有着庞大的用户基数，这将使得加密货币在全球范围内的渗透率进一步提高。“以借记卡、传统金融支付APP作为载体，加密货币领域或将通过支付这一场景与传统经济逐渐融合，二者的边界将愈加模糊。”

谈及数字货币的未来，周沙表示，作为在现有金融运行系统中出现的一种新事物，数字货币对现有金融体系会造成怎样的影响，仍需观察。“金融体系在革新和维持稳定之间，必须掌握一种尺度。”周沙认为，对于数字货币的推进和发展而言，不可回避的一个问题是在必要的监管和隐私保护之间取得平衡：如果完全追求隐私、匿名，那么非法活动的滋生无疑会造成破坏；但如果一个系统严重影响个体隐私，则又会失去吸引力、生命力。“从某种角度讲，我们需要在二者之间，寻找到一个公约数，或说交汇点。”他坦言。

(责编：李都也(实习生)、李栋)