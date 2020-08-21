调查显示巴西超四成企业运营受到疫情影响

巴西国家地理统计局日前发布的调查结果显示，今年7月开展业务的280万家巴西企业中，44.8%的企业表示新冠疫情蔓延及相关社会隔离措施给企业运营带来负面影响。
调查显示，员工人数不足50人的小型企业受影响最严重，44.9%的小型企业表示疫情带来负面影响。在员工人数50人至499人的中型企业、500人以上的大型企业中，分别有39.1%和39.2%的企业认为疫情带来负面影响。
从行业角度看，47%的服务业企业、44%的贸易企业、42.9%的工业企业、38%的建筑业企业表示在疫情中受到负面冲击。
国家地理统计局分析人士弗拉维奥·马洛表示，在此前针对今年6月开展业务的企业进行的调查中，62.4%的企业表示疫情带来负面影响。随着巴西经济活动逐步恢复、防控疫情相关措施有所放松，相关数据正在好转。
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