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全国多地推景区门票优惠政策 跨省游加快复苏

旅游业升级先摆脱门票依赖 预约通道不畅影响体验

潘福达

2020年08月21日08:16  来源：北京日报
 

刚刚迈出跨省出游脚步的游客迎来了好消息：各地景区纷纷推出门票优惠新政策，国家发改委近日也发文表示将继续推动景区门票降价。最新数据显示，门票优惠在很大程度上提振了消费者出游的热情，助推旅游业复苏的效果明显。不过，业内人士也提醒，门票降价聚拢了人气儿，配套设施和服务质量也要跟得上。

景区门票掀降价热潮

在武汉市，黄鹤楼、木兰天池等5A级景区免票首日游客量比前段时间跳涨3倍多，武汉欢乐谷和东湖海洋世界也吸引了比往日更多的游客前来打卡。“熟悉的盛景回来了！”有游客兴奋地表示。还有外地游客看到免票消息特地改变行程，在武汉多逗留一天时间游玩。

这样的场景正在全国各地陆续上演。为助推旅游业复苏，拉动旅游经济发展，多个省市陆续出台旅游景区门票大力度优惠政策。湖北省近日宣布自8月8日起至今年年底全省A级景区对全国游客免门票，包含国庆黄金周在内。

此前，山东、山西、贵州、云南等多省景区实行门票半价优惠政策，苏州还推出了“1元游园林”特色活动。山东青岛市12家A级国有景区对所有游客免门票，其中包括5A级景区崂山风景区。西安大唐芙蓉园等景区自8月1日起开始免费开放。

票价优惠推动门票预订大幅增长。携程平台数据显示，8月8日至11日，国内景区门票预订量环比4日至7日增加176%，其中湖北表现最为突出，增长几十倍，山东景区门票预订增长达55%。

去哪儿网总裁勾志鹏介绍，湖北宣布A级景区免费后，平台湖北地区门票搜索量大涨3倍；山西、山东在发布景区门票价格减免政策后，景区门票整体销量相较上月分别增长了2.1倍、1.3倍。

预约通道不畅影响体验

此轮景区门票降价效果立竿见影，大大刺激了“一日游”、酒店民宿等旅游产品的搜索量。在去哪儿网平台，武汉周边“一日游”搜索量增长2成，酒店搜索量增长4成，民宿搜索量增长近7成；山西、山东两省民宿分别增长1.5倍、1.1倍，景区客流量对于民宿的拉动作用明显。携程提供的一组数据显示，景区周边酒店预订间夜量增长21%，五星酒店占比超过了50%。

“景区门票免费后带来大量客流，助力旅游业复苏效应明显。”携程旅游专家认为，疫后恢复阶段，景区成为旅游复苏的核心，通过免票补贴可以有效刺激游客恢复旅游信心，不仅拉动游客在景区周边的消费，还会为酒店、跟团游、交通的复苏提供助力。

也有游客担心，门票价格下降导致游客数量激增，相应的配套设施、服务质量和旅游体验是否能跟得上。

在山西大同游玩的游客刘先生说，云冈石窟门票已经很难预约，“还不如买票呢。”武汉A级景区免费开放活动预约平台启动后，游客纷纷在网络上留言称“根本约不上”“服务器崩溃”。

“一些景区游览体验一般、缺少历史文化内涵，玩一次就够了，哪怕门票免费也不会再去。”玩遍大半个中国的旅游达人张连池认为，景区餐饮、住宿、娱乐等配套设施一定要跟上，否则依然留不住游客的脚步。

摆脱门票依赖成大势所趋

有数据显示，旅游产业链效益约为门票价值的7倍，包括食宿、交通、购物及间接创造的社会财富。在摆脱对“门票经济”依赖方面，已有不少景区先行一步并尝到了甜头，最典型的例子就是杭州西湖景区，实行免费开放已有17年，成为国内第一个不收门票的5A级旅游景区。门票收入的减少通过游客在其他业态上的消费增加获得弥补，带动了周边县市区旅游产业出现井喷效应，“西湖模式”成为旅游行业内公认的成功实践。

景区过于依赖“门票经济”的问题早就受到政府部门重视。国家发改委近些年连续发文推动景区门票降价，近日又发通知再次表明将不断完善门票价格形成机制，着力规范景区价格行为，切实落实门票价格减免政策。

“景区免费短期阵痛、长期利好，国家政策导向之下，全国大范围景区门票降价将是大势所趋。”景鉴智库创始人周鸣岐表示，景区门票依赖的破除是推动我国旅游产业发展、景区迭代进步、旅游目的地产业联动发展的探索和机遇。

周鸣岐分析，虽然景区基础性收入减少了，但如能促成观光景区向度假化升级，带给周边居民更多致富机遇，提供更多就业岗位，地方增加的经济效益和社会效益会远超景区门票收入。对于失去门票收入的景区，他建议政府部门可给予景区一定的运营补贴，因为景区吸引的客流和消费最终会反哺地方经济发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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