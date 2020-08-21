7月财政支出创新高 积极财政为经济“保驾护航”

财政部8月19日公布数据显示，1-7月累计，全国一般公共预算收入114725亿元，同比下降8.7%。其中税收收入98509亿元，同比下降8.8%；非税收入16216亿元，同比下降7.7%。全国一般公共预算支出133499亿元，同比下降3.2%。全国政府性基金预算收入39173亿元，同比增长1.2%。全国政府性基金预算支出52985亿元，同比增长19.2%。

数据显示，财政收入降幅逐渐收窄，呈现持续向好态势。值得关注的是，为落实“六保”任务，地方支出大幅度提高，尤其是7月，全国一般公共预算支出同比增长18.5%，创出年内最高增速，并且加快了直达资金使用和重大项目实施进度。接受中国经济时报记者采访的专家表示，当前重要的是贯彻落实已实施的财税政策，同时按照“保基层运转”的要求，中央财政加大对地方财力的支持力度，保障各项政策在地方的有效实施和全面落实“六保”任务。

收入连续两个月正增长因政策成效显现

“受疫情冲击、实施减税降费政策等因素影响，财政收入下降较多，但从4月起收入累计降幅逐月收窄，自6月起收入连续两个月实现正增长，财政收入呈现持续向好态势。”中国财政科学研究院研究员许文对中国经济时报记者说。

许文表示，1-7月税收收入同比降幅比1-6月收窄2.5个百分点，因复工复产和助企纾困等政策成效持续显现，国内经济逐步复苏，增值税、消费税和企业所得税等税种降幅都有所收窄。非税收入先增后降，降幅开始减少。

多数机构认为，数据符合财政落实预算安排、注重实效的政策思路。7月受到实体经济修复节奏放缓的扰动，公共财政收入小幅增长，公共财政支出增速大幅回升，由负转正的有社保和就业、教育、卫生健康、城乡事务、科学技术和节能环保。下半年，预计在财政收入改善和融资规模扩大共振的支持下，财政支出将显著对冲偏弱的居民消费，发挥经济“稳定器”的作用。

财政政策在地方需要得到有效实施

“7·30”中央政治局会议强调，财政政策要注重实效。财政部部长刘昆日前也表示，下一步要抓政策落实，全力支持保就业保民生保市场主体。而在特殊转移支付机制下，7月地方支出增速反弹明显，体现了积极有为的财政政策取向。

下半年政策走向何去何从？许文表示，应继续按照“积极的财政政策更加积极有为”的要求，贯彻落实已实施的财税政策。密切跟踪疫情态势和经济社会运行情况，及时合理地调整和完善政策。按照“政府过紧日子”的要求，把节省下来的财政资金用于支持重点建设和民生改善。继续按照“保基层运转”的要求，中央财政加大对地方财力的支持力度，保障各项政策在地方有效实施和全面落实“六保”任务。加强地方“三保”监测预警和强化地方政府债务管理，防范地方财政风险。

国家信息中心经济预测部新动能（双创）研究室副主任邹士年对中国经济时报记者表示，下半年，减税降费仍然是宽松财政政策的重要一环，2.5万亿元新增减税降费中，减免社保费将为市场主体减负1.6万多亿元，大部分将在下半年实现。要继续落实落细减税降费，确保政策应享尽享，这些阶段性政策与制度性安排都是为了切实减轻企业负担，保就业保民生保市场主体，同时也间接增加居民收入。

财信证券研究院副院长伍超明对本报记者表示，随着国内疫情与经济向好发展，阶段性对冲政策将适时退出，逐步回归常态。财政发力空间充足，下半年财政将继续用好抗疫特别国债、专项债券和财政赤字等资金，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，同时助力经济结构转型。

中信证券预计，2020年下半年支出增速将达到14%左右，预计后续月份支出将继续维持高增长，且灾后重建等将带动财政基建相关支出。中泰宏观预计，第三季度或已是年内经济的高点，在疫情影响下，财政资金支持基建的力度明显增加，预计2020年全年基建增速或回升至10%附近，下半年进度或加快。浙商证券预计，下半年特别国债、减税降费、专项债等政策的延续性和有效性将进一步显现，提升财政资金效率将有助于财政支出提速、达成实效。

相关专家均表示，在积极财政的“保驾护航”下，2020年下半年中国经济增长的复苏态势有望延续。

(责编：李都也(实习生)、李栋)