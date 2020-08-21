资金跑步入市A股何以踌躇不前

中国证券登记结算公司最新发布的数据显示，7月新增投资者数量为242.63万，同比增加123.63%，创近5年来单月新高。截至7月末，投资者（含已开立A、B股账户）数量首次突破1.7亿。

新增投资者数量的变化与股市冷暖密切相关。2015年6月，A股市场单月新增投资者数高达464.22万。随着上证指数从5178点跌落，2015年下半年A股罕见异常波动，新增投资者数量急剧下滑，2015年8月降至136.85万。2019年一季度A股回暖，3月新增投资者数量达202.48万。但此后行情再次走弱，单月新增投资者数降至200万以下。今年1月与2月，新增投资者数量均低于90万，到7月才重新突破200万。相比今年6月新增投资者154.9万，7月新增数环比大幅增加。截至7月末，今年以来新增投资者数量累计超过1040万。

7月A股大涨带来牛市预期上升，市场风险偏好提升，资金做多意愿明显高涨。场外资金跑步入市，还表现在踊跃认购新发行的公募基金，发行首日额度售罄的爆款产品频现。据业内人士称，年轻人更倾向于通过持有公募基金来参与股市投资，这一偏好明显高于中老年投资者。私募基金也积极加仓，截至7月31日，整体仓位指数升至76.29%，创近4年来新高，在历史上仅次于2015年。另外，杠杆资金十分活跃，7月份，沪深两市两融余额大增2610.94亿元，月增量为近5年来最高。而从2015年以来，只有2015年3月至5月的两融余额月增量超过2000亿元。换言之，眼下杠杆资金的升温力度逐渐接近2015年牛市时。

A股前几年低迷，曾在很大程度上受到理财产品收益率高企对资金分流的影响。而目前的市场环境，有利于股市吸引银行理财资金与储蓄资金。市场流动性较为宽松，无风险收益率下行，银行理财产品与债券的收益率“跌跌不休”。有市场研究发现，7月人民币非结构性理财产品平均收益率为3.78%，创下自2016年12月以来的44个月新低。

然而，资金跑步入市，A股却变得踌躇不前。7月中旬以来，尽管沪深两市日成交频频超过1万亿元，但上证指数受阻3450点一带，创业板指更是最近3周连续回调。部分前期领涨的热门板块大幅回落，例如，多只疫苗概念股本月以来大跌30%以上。

A股反弹后的市场分歧加大。首先，货币政策宽松预期有所弱化，部分获利资金转而谨慎。其次，提醒市场理性冷静的声音不断出现。面对医药股上半年走牛，“医药一哥”——恒瑞医药的前董事长孙飘扬日前向媒体直言“泡沫大”。嘉实基金董事长赵学军近日在演讲中指出：“目前国内市场涨幅超过90%的股票超过800只，如果剔除金融股，整体市场估值已接近40倍，因此大家现在流行说‘估值泡沫’这个词。”再次，8月中下旬是半年报披露最密集的时期，而今年疫情给多数行业带来不同程度的影响。从已披露的半年报来看，不少往年稳定增长的白马股遭遇业绩滑坡。有的股价创历史新高，但上半年业绩被“腰斩”。

综合机构判断，仍偏向于乐观预期后市行情，但主要是与基本面挂钩紧密的结构性行情。同时，由于结构性行情早已提前上演，部分热门板块及个股估值抬升，投资者须注意防范结构性估值泡沫。

(责编：李都也(实习生)、李栋)