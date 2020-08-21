政策红利输血 税务力量助外贸企业“转场”突围

受疫情影响，全球经济下行，国际需求萎缩，国内外贸企业普遍面临订单不足、货品积压严重等困难，着眼庞大的国内市场“转场”内销成为外贸企业转危为机的重要手段。

各地税务部门积极行动，贯彻落实党中央“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大决策部署，从落实落细税费优惠政策、进一步便利企业办税、税收大数据“搭桥补链”等方面发力，助外贸企业“转场”突围。

政策红利输血

注入“转场”启动资金

今年以来，国家出台加快准入、搭建平台、提升便利化水平等一系列政策措施，在鼓励企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关。税务部门主动作为，以实打实的优惠政策落实，确保税费减免该减的减到位，该降的降到位，全力支持出口企业开拓国内市场。

遭遇外贸订单骤降过半冲击，江苏扬州曙光牙刷厂计划将多余的外贸产能转移到内销市场上来。但作为外贸企业，企业对内销的税收政策关注得较少，对税务部门的政策辅导需求迫切。

“税务部门针对我们的特点详细介绍了相关税费优惠政策，同时加快了出口退税办理速度，帮助我们迅速回笼资金，为我们转战国内市场提供了有力支持。今年以来，我们已享受出口退税180多万元。”曙光牙刷厂负责人屠新业介绍，近几个月，通过与国内电商平台合作，加大线上引流，曙光牙刷厂的销售稳步恢复。在电商平台的网购节中，工厂一天就销售了16万支电动牙刷，大大弥补了外贸订单流失造成的损失。

在包括税费优惠在内的一系列政策扶持下，越来越多的外贸企业正在加速推进转内销，且步伐越来越稳健。广东省税务局数据显示，广东地区出口企业内销于4月突破了去年同期水平，5月内销金额与4月基本持平，6月内销金额同比增长3.8%。其中，通信设备制造行业、纺织服装行业、电机制造行业出口转内销增长明显。

宁波市税务局近期统计数据也显示，宁波17.6%的外贸企业增值税开票数量同比增加，其中有27.7%的生产型出口企业内销业务比例上升。

试点政策助推

保税区企业敲开内销大门

国际疫情持续，让许多“来料在外、销售在外”的综合保税区企业受到较大波及。如今，这些企业纷纷借助综合保税区增值税一般纳税人资格试点等政策，抓紧开拓国内市场，依靠国际国内“两条腿”走路。

综合保税区增值税一般纳税人资格试点让企业既可享受原有保税政策，又可以给国内客户开具增值税发票，使企业更好利用国内国际“两种资源”“两个市场”。为此，税务部门扎实推进综合保税区增值税一般纳税人资格试点，为企业转内销提供支持。

位于浙江的中日龙电器制品（杭州）有限公司也在当地税务部门辅导下成为试点企业。“试点政策的施行切中我们所需，为我们扩大内销打开了大门。”中日龙公司总经理赵金亮表示，税务部门与企业一起进行了测算，并就增值税一般纳税人建账建制要求、出口退税事项等进行了专门辅导，帮助企业顺利获得增值税一般纳税人资格。

自今年5月试点以来，仅1个月左右时间，中日龙公司就开具了230万元增值税专用发票，企业产能得以充分释放，预计全年内销销售额将达1800万元以上。截至7月底，浙江省共有17家综合保税区增值税一般纳税人资格试点企业开展内销业务，开具增值税专用发票金额24.07亿元。

外贸企业“转场”并非易事，面临着渠道开拓、品牌重塑等一系列难题。记者了解到，各地税务部门利用税收大数据优势全面摸排出口企业情况，及时跟进企业需求，加大政策宣传辅导力度，推出便利办税服务，确保政策利好尽知快享。

此外，记者了解到，税务部门进一步精简企业出口转内销的证明开具手续。企业可通过电子税务局、标准版国际贸易“单一窗口”出口退税申报平台等“非接触式”办理出口货物转内销证明，税务部门在收到证明申请的当天即可办结业务，最大限度帮助企业节约时间和人力成本。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，税务部门落实落细出口转内销企业可享受的税费优惠政策，同时通过深化“放管服”改革，进一步扩大“一网通办”和“非接触式”办税事项范围，精简优化办税手续，缓解了企业资金压力，稳定了企业出口转内销的信心。

(责编：车柯蒙、乔雪峰)