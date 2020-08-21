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解“近渴”也要引“远水” 村企携手走好乡村振兴路

2020年08月21日14:36  来源：民生网-民生周刊
 
原标题：村企携手 走好乡村振兴路

　　“各位老铁们，枯藤老树昏鸦，不要啤酒烤鸭，不用雪碧西瓜，来口横木村杨梅酒，沙发一趴，激情一夏……

　　7月24日，一场别开生面的“朱广权”式直播，吸引了近10万手机观众围观，浙江省兰溪市烟草专卖局（分公司）志愿者陈立新正在兰溪市横木村卷烟零售户吕秀娟家中，通过网络直播平台与广大网友们在线互动，推介当地特产的杨梅汁。

　　今年以来，受新冠肺炎疫情影响，位于横木村的杨梅种植基地客流量骤减，导致村集体自主生产的价值20余万元的杨梅汁饮料积压，村民吕秀娟自己制作的杨梅酒也一时找不到销路。为此，兰溪烟草城区市场部快速成立志愿服务队，主动对接文明结对村，想村民之所想，探索了线上直播带货这一销售“新模式”。特色农产品配上兰溪烟草志愿者的详细解说，为杨梅销售带来了新渠道。与此同时，志愿者们通过钉钉、微信等线上平台，发布杨梅汁认购等信息，鼓励身边朋友认购特色杨梅汁，以买代帮。在大家的共同努力下，杨梅汁的销路快速打开，直播当天就销售杨梅汁423瓶，杨梅酒103斤，为吕秀娟等一众生活困难、销路受阻的村民缓解了燃眉之急。

　　据了解，自2017年村企文明结对帮扶以来，兰溪烟草积极承担社会责任，每年捐赠5万元帮扶资金用于横木村道路修建、污水排放管道改造、文化礼堂建设等。兰溪烟草各党支部还借助主题党日活动等载体，开展微心愿助农等活动，组织全体党员向孤寡老人、留守儿童等弱势群体送上米、油等生活必需品，为部分生活困难群体送去一点点的温暖。

　　“近渴”解了，“远水”也要引。2018年以来，驻村联络员陈晓看准了横木村有山间水塘的地理优势，主动对接村委及相关负责人，共同推进“休闲垂钓农家乐”建设，鼓励村集体种植业、旅游业两条腿走路并驾齐驱，并积极引入杨梅汁、杨梅干等特色衍生产品生产企业，形成独具横木村特色的杨梅产品体系。截止目前，杨梅种植产业已为横木村近百户村民增添了200余万元的收入，农家乐也从刚开始的1家餐饮型“小餐馆”发展到10余家集住宿、垂钓、餐饮、养生等多种特色经营形式的“大民宿”。

　　如今，随着越来越多的“隐藏资源”被开发，越来越多的村企文明结对故事在村民的茶余饭后流传起来。“现在村里的环境面貌明显改善，村民的幸福感、自豪感都写在脸上，这里面，有你们烟草行业不少的功劳哩。”横木村村支书李建笑着说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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