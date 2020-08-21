深圳特区40年丨生态蝶变带来了什么？——绿色发展的深圳实践

新华社深圳8月21日电 题：生态蝶变带来了什么？——绿色发展的深圳实践

新华社记者王丰、李晓玲

北起羊台山，南入深圳湾，沿着清澈的大沙河，高校、科研机构、高科技企业遍布两岸，一条绿色“创新大道”蜿蜒展开。

盛夏时节，大沙河两岸红花绿树、百鸟啁啾，数条皮划艇在河面上竞速。

“现在越来越多的高科技企业和人才到大沙河附近入驻和工作。”在深圳科技园工作的陆思延每天都要来大沙河边跑步“打卡”，在他看来，良好的生态环境是这里保持吸引力和创新活力不可或缺的部分。

如今，全长13.7公里的大沙河有深圳“塞纳河”的美称，然而眼前的宜人风景，来得并不容易。20世纪70年代末以来，伴随深圳的高速发展，大沙河流域成为全球制造业重镇，也遭遇了淤塞污染，成为远近闻名的“黑臭河”。

“不敢靠近，即使在家里，刺鼻气味也不时飘来，一定要关窗。”沿岸居民都有这样的记忆。

2016年到2019年年底，大沙河所在的南山区先后投入数十亿元治水，上千个小区完成雨污分流改造，区内全面消除黑臭水体，大沙河、后海河等入海河流水质稳定达到地表Ⅴ类水及以上。

南山区区长黄湘岳说，通过强化落实“河湖长制”，综合整治“小散乱污”，对涉水污染源保持高压态势，长效推进治水提质工作，水务事业由“重建轻管”向“建管并重”“以管促建”转变。

如今，大沙河鸟飞来了、鱼游来了，河流上游是深圳西丽大学城，北京大学、清华大学等高校的深圳校区布局其中；沿河而下，100多家上市公司星光璀璨，成为深圳源头创新的集聚地。

大沙河的“蝶变”是深圳近年来坚持绿色发展的缩影。

2016年初，在遍布深圳全市的310条河流中有159个黑臭水体，茅洲河、深圳河等五大河流水质都是劣Ⅴ类。这一年，深圳全面向水污染宣战。

4年来，深圳新增污水管网6000多公里，依法依规处置一级水源保护区1000多栋违建，拆除黑臭水体沿河违建130多万平方米，完成小区、城中村正本清源改造超13000个。

截至2019年年底，深圳全市159个黑臭水体和1467个小微黑臭水体消除黑臭，水环境质量实现根本性改善。

除去“散乱污”，转型“高精尖”。在茅洲河流域，通过环境整治释放出15平方公里土地，天安数码城、长江股份等一批高新技术产业和上市企业入驻。

在以高档写字楼为主的深圳河流域，水环境持续改善，引来越来越多的高科技创新企业。“落户这里，我们看中的既是营商环境，更是日益改善的生态环境。”深圳显扬科技有限公司创始人丁克说。

近年来，深圳不断落实环境治理工程，推动清洁能源结构优化，推动产业转型升级，全面构建绿色经济体系。

如今，深圳已建成各类公园超1000个，全市森林覆盖率超40%；率先实现公交车100%纯电动化，新能源汽车推广数量居全球城市前列……

2019年，深圳地区生产总值超过2.6万亿元，新增国家高新技术企业2700家。深圳供电局的数据显示，2019年深圳非化石能源发电量占比达到68.8%，万元GDP电耗由2010年的635.8度降至约339度。

在中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达看来，绿色发展理念正融入深圳城市发展肌理，一条可持续发展的新路正在形成。

(责编：李都也(实习生)、李栋)