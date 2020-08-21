专家支招：夏季孩子不爱吃饭怎么办？

炎炎夏日，孩子不好好吃饭成了不少家长的愁心事。“家长无需过度担心，也不要一味逼迫孩子进食，培养良好的饮食习惯很重要。”江苏省中医院儿科主任袁斌表示。
袁斌介绍，导致孩子夏天没胃口的原因既有夏季炎热孩子贪凉过食生冷，导致胃黏膜损伤，影响消化液分泌引起食欲不振；也有天气炎热，孩子大量出汗导致胃肠蠕动减弱；也有人体通过神经传导将高温刺激传给体温调节中枢，经过调节机制产生对摄食中枢抑制性反应，导致摄食量减少，此外也包括夏季高发的胃肠道疾病。
如何正确缓解夏季儿童食欲减退、食欲缺乏这类症状？袁斌提示家长，培养良好的饮食习惯很重要。“定点进食、定量进食会使孩子形成条件反射。每当临近吃饭时，他的消化系统便会活动起来，产生饥饿感。饭前不吃零食(包括饮料)，以免血糖升高影响食欲，饭后适当进食水果。一餐不吃、不必顾虑，也不要再用零食补充，下餐饿了自然会吃。”
此外，要避免让孩子在吃饭时玩玩具、看电视。因为这会在无形中养成不良的饮食习惯，导致消化不良，影响食欲。
如果用了以上方法孩子胃口仍然没有改善，袁斌提示家长可以适当给孩子服用副作用小、具有开胃作用的中成药，“比如临床上常用的健胃消食口服液，该药由山药、陈皮、炒麦芽、山楂、太子参五味中药组成，具有健脾胃、助消化的功效，口服液剂型易服用易吸收，酸酸酸甜甜的口感也适合儿童，可以有效纠正儿童厌食。”
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