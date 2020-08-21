电商热点：江苏发布重要禁塑令 二季度移动支付业务量增速回升

人民网北京8月21日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为建立健全塑料制品长效管理机制，减轻资源环境压力，近日，江苏省发展和改革委员会、江苏省生态环境厅联合印发了《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》，对生产企业，商超、餐饮等行业，快递、酒店宾馆等方面都做出明确规定，升级版的“限塑令”正式出炉。8月20日，中国人民银行发布《2020年第二季度支付体系运行总体情况》，报告显示，全国支付体系运行总体平稳。其中，备受关注的移动支付业务金额同比增长33.61%。

1. 江苏发布重要禁令，邮政快递网点禁止使用不可降解塑料胶带

近日，江苏省发展和改革委员会、江苏省生态环境厅近日联合印发《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》，升级版的 “限塑令”正式出炉。到2020年底，全省范围的邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全省范围的邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料胶带。

2. 央行：二季度全国移动支付301亿笔 同比增长26.99%

8月20日，央行发布2020年第二季度支付体系运行总体情况。数据显示，电子支付方面，移动支付业务量增速回升。二季度，银行共处理电子支付11业务577.70亿笔，金额674.01万亿元。其中，网上支付业务216.38亿笔，金额541.34万亿元，同比分别增长15.48%和11.20%；移动支付业务301.41亿笔，金额106.17万亿元，同比分别增长26.99%和33.61%。

3. 盒马：全国1300多种进口海鲜肉禽均可查询核酸检测报告

盒马表示在售每批次进口海鲜肉禽都具有核酸检测合格报告，并加速推进在全国门店和 APP 端的展示，消费者于线上线下均可查看。包括进口活鲜、冰鲜以及冷冻水产和肉禽，共涉及约 1300 多种商品。8 月 19 日下午，盒马官方微博宣布，所有进口冻品必须具备批次核酸检测报告，结果必须是阴性，才能上架。部分门店内已经放置了相关的信息提示和指引，通过盒马 APP 扫码电子价签上的 “溯源码”，即可查看对应商品批次的核酸检测报告。在盒马 APP 上，消费者也可以在商品详情页面点击 “溯源计划”进行查看。

（山西万荣：严查冷链食品安全）

4. 阿里巴巴发布2020年第一季度财报

8月20日晚间消息，阿里巴巴集团发布2021财年第一季度财报，财报显示，第一财季阿里巴巴营收1537.5亿元，同比增长34%，非美国通用会计准则下净利润394.7亿元，同比增长28%。财报显示，第一财季，阿里巴巴国际商业零售业务的收入为70.12亿元人民币（9.92亿美元），较2019年同期的55.67亿元人民币增长26％。

5. 唯品会二季度净营收241亿元 总订单数超1.7亿

8月19日晚间，唯品会披露了其未经审计的2020年第二季度财务报告。财报数据显示，唯品会第二季度净营收达241亿元，同比增长6%，GMV突破384亿元。二季度，唯品会活跃用户数增至3880万人，同比增长17%，总订单数为1.705亿，相比去年同期的1.478亿单增长15%。用户高增长的同时，唯品会也成功实现了连续31个季度盈利。

6. 第四届京东拍卖节正式开启

8月19日，第四届京东拍卖节正式开启，以“玩赚拍卖节”为口号，让万物皆可拍。从19起至8月27,将有超21万件、累计起拍总额超过100亿元的拍卖标的将陆续上线与消费者见面。除了大规模、大标的、多品类的拍品,京东拍卖还以“在线直播+互联网竞价”的方式,无缝对接全国超1500家法院的司法拍卖,以及全国42家直属海关中的35家海关的海关拍卖,通过公开透明的线上拍卖直播方式,切实助力政府部门化解资产处置“执行难”的困扰。

7. 菜鸟裹裹发放快递员专属天气补贴 超10万快递员领取

菜鸟裹裹8月18日宣布，酷热天气下，快递员专属的天气补贴已正式上线，覆盖了全国300多个城市菜鸟裹裹快递员。过去一周，有100城超过10万人次的快递员已经领到补贴。统计显示，过去一周，每天都有上万快递员拿到补贴，其中8月14日最高。菜鸟裹裹天气补贴最多的城市分别是上海、杭州、苏州、广州、重庆、成都、绍兴、南京和深圳。

8. 微信小商店全量开放 支持个人开店

微信小商店正式上线，小商店对企业、个体、个人三种开店类型全量开放，并提供多项新能力。个人仅需身份证信息就可直接开店，绑定银行卡后可完成提现。个人小商店支持售卖一手和二手商品，需要注意的是，1 个微信号仅支持开通 1 个 “个人”主体的小商店。企业、个体工商户上传营业执照、经营者信息、结算银行账户信息、完善小程序昵称 / 类目等基础信息配置方可开店。1 个微信号可支持开通 3 个 “企业和个体”主体的小商店。

9. 小红书发布美妆洞察报告

8月20日，小红书联合益普索推出了《2020小红书年中美妆洞察报告》，基于大数据分析了美妆行业正在发生的变化。报告显示，小红书上18岁以下群体美妆内容消费增长158%。国内美妆行业1-3月同样受到疫情影响，但4月化妆品零售额迅速恢复正增长，预计2020年化妆品类消费将达到3164亿元。18岁以下群体美妆内容消费增长158%，国货品牌爆发增长。

10. 聚划算百亿补贴上线高校教育补贴

近日，聚划算百亿补贴上线高校教育补贴，面向中国大陆境内所有高校在读及新录取学生进行数码产品补贴。活动上线第一天，就吸引了近60万学生用户参与。这次高校教育补贴的品牌包括苹果、华为、小米、联想等数码头部品牌，涵盖手机、电脑、平板、耳机、电子书等品类。用户只需要用其淘宝账号绑定的支付宝账户确认学生身份后，即可享受高校教育补贴价。

【媒体观察】

1. 人民日报海外版：难看的“吃播”乱象该整治了！

互联网平台需要对“吃播”自媒体的违规操作承担责任。首先，平台对于可能引起受众不适的风险作品需要先审后发，仅仅依据机器算法是不够的，还需要结合AI、人工审核和举报机制等多重监管方式。其次，平台要从社会公共利益的角度出发，对于“吃播”等博眼球、赚流量的自媒体内容进行流量的平衡和限制，为知识分享、传递正能量的内容营造风清气正的互联网空间。此外，需要在全网范围建立起信用监管和联合惩治，对被“封号”的主播进行严格监控。

2. 央广网：京东申通停止合作：什么才是电商开放平台的“开放胸襟”

近日，京东和阿里两家电商巨头在快递业务上的博弈引发舆论关注：京东开放平台发布公告表示，8月31日起不再和申通合作。开放是平台经济的第一生命，合作是平台经济的不二法门，只有面向所有合法的快递企业开放，电商开放平台才能算是真正的“开放平台”，平台之间、平台与快递企业之间合作共赢之路才能越走越宽。

(责编：毕磊、夏晓伦)