浦发信用卡浦大喜奔APP“小浦环游记” 开启趣味回馈全新体验

近日，浦发信用卡浦大喜奔APP推出“小浦环游记”活动， 通过轻松趣味的任务形式，覆盖了积分、刷卡金、小浦消费券等丰富用户回馈环节，精准把握消费者习惯与喜好，加强客户使用粘性的同时，持续深化品牌互动服务，带来精彩丰富的用户体验。

据悉，用户在浦大喜奔APP“小浦环游记”中通过完成任务、“出游”、参与游乐场、定时收取等方式获得金币，金币将用于兑换景点碎片，集齐景点碎片完成景点拼图，即可获得宝箱道具，开启宝箱道具有机会获得丰厚奖品。宝箱内含刷卡金、积分、小浦消费券、小浦环游记金币等好礼。场景设计精美，任务环节颇具创意趣味，得到了市场和持卡人的好评和喜爱。

浦大喜奔APP“小浦环游记”活动，通过设计八个长三角地区城市景点，面向浦大喜奔APP注册用户，让用户从旅行、探索、收集、成长及荣誉激励等体验中，收获丰富回馈。通过轻松有趣的活动形式，拉近与用户的距离感，提升品牌的亲和力和好感度。更值得一提的是， 8月25日七夕当天，打卡浦大喜奔APP“小浦环游记”，即可领取节日专属“七夕宝箱”，含77元刷卡金、7777积分等惊喜好礼。浦发信用卡相关负责人表示，浦发信用卡深耕客户经营，开展“小浦环游记”这一创新活动，持续打造日常任务活动、热点节气亮点活动，为用户开启全新体验。

近期，浦发信用卡浦大喜奔APP在新浪金融专业评测中荣获第三名，得到了用户和专业人士的一致认可，浦发信用卡通过打造以科技赋能的消费金融新生态，为消费者提供更加全面化、综合化的金融服务。而浦大喜奔APP通过持续更新迭代，紧密连接品牌和用户，始终重视与客户沟通，不断优化用户体验。此次推出的“小浦环游记”，将品牌和内容有机融合，通过休闲娱乐性的活动方式，让用户乐于参与，更好地满足用户需求，同时有助于广大用户更加了解浦大喜奔APP特色生态，为品牌创造多元价值。

行业观察人士表示，浦发信用卡立足用户视角，打造多样化特色营销活动，为客户带来良好服务体验。此次浦大喜奔APP推出“小浦环游记”，打造与消费者沟通的新模式，持续助力培养客户粘性，为用户提供优惠福利，充分展现了浦发信用卡的用户洞察力。浦大喜奔APP深度挖掘消费者需求，向场景化、智能化方向转变，全面提升客户体验，充分彰显品牌创新活力及综合金融服务能力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)