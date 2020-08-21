原标题：生鲜产品漂洋过海上餐桌 全链路管控是关键

新华网北京8月21日电 （谷雨）近期，国内发生多起与进口生鲜相关的食用外包装新冠病毒检测呈阳性的事件。一时间，“生鲜”“冷链”成为当下疫情关注的高频词，引发大众对进出口生鲜食品安全问题的广泛关注。

7月3日，在福建厦门和辽宁大连，都在厄瓜多尔进口冻南美白虾集装箱内壁和外包装样本中检测出新冠病毒。8月11日，在山东烟台，3家企业进口统一外箱货船的冷冻海鲜产品外包装样本检测出新冠病毒。8月13日，在陕西西安，方欣海鲜市场1份厄瓜多尔进口的冻白虾外包装样本检测出新冠病毒。

生鲜食品对运输的空间和时间要求都非常高，冷链运输必不可少。在疫情的影响下，冷链运输每个环节都必须采取更为严格的措施，这样才能最终让这些生鲜食品，走向千家万户的餐桌。

从源头管控 让老百姓更放心

8月16日，针对近期进口生鲜外包装上检出新冠病毒的话题，钟南山院士表示，“新冠病毒通过食物传染到人的几率可能有，但并不是主要的，我们国家对进口食品都会经过严格检测，煮熟食用问题不大。”

近日，世界卫生组织（WHO）卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫谈到，没有证据显示新冠病毒可以通过食物进行传播，也没有发生人因食用某种食品从而感染新冠病毒的案例，因此不必过度恐慌。即便病毒能够存在于食物中，也可通过烹饪的方式杀灭。

8月2日，复旦大学附属华山医院感染科主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏，在关于“构建高效突发卫生公共事件预警响应机制”的主题演讲中表示，从科学的严谨性出发，当前仍旧无法证实海鲜、水产品可以感染新冠病毒。不过，相关市场所售冷链生鲜食品确有潜在风险，在相关防疫措施上应该做到不松懈。

针对冷链运输中存在的风险问题，海关总署已明确，将进一步加强对进口冷链食品的源头管控，严格口岸检验检疫，保障进出口食品安全。

浙江省6月上线全省冷链食品追溯系统，利用“冷链食品溯源码”实现从供应链首站到消费环节最小包装的闭环追溯管理。消费者通过扫码，可以知道购买或食用的进口和省外冷链食品的产品信息。

京东7FRESH员工在认真对购物车消毒

相关企业也在第一时间行动了起来。京东零售集团7FRESH生鲜业务部总经理唐诣深表示，京东生鲜拥有从供应商管理、流通环节管理、物流配送管理、售后管理等措施，让每个环节都在可控之下。源头控制上，京东生鲜严格控制商家入库资质，自营产品更是全部由厂家直供或产地直采，未经批发市场流转，保障源头生鲜食品安全。流转过程中，京东生鲜借助多种管控手段组合，提升产品质量控制。通过大数据建立高危风险预警模型，即使某一产品存在问题，也会被京东系统命中，质检人员将第一时间到达库房，进行抽查排查。

疫情防控不松懈 守护食品安全底线

食品安全问题关乎着老百姓生命健康底线，虽然没有明确证据证明生鲜产品与病毒传播之间的直接联系，但是疫情防控毫不放松，为的是老百姓的生命安全和身体健康。唐诣深表示，食品安全卫生及检测一直是京东最为重视的话题，疫情肆虐以来，京东便启动了“0死角管控”制度，全方位保障安全。

工作人员在对京东生鲜样本进行核酸检测

在检疫检测与防范方面，京东生鲜从6月中旬就开始针对仓内肉类、水产等类生鲜产品进行分批核酸检测。目前，京东生鲜在检疫检测方面前后投入早已超亿元，全部用于生鲜品类、库房和线下店员工的全员定期核酸检测上，并制定了完整的核酸检测计划和报告机制。而对于大众更为关心的进口商品，京东生鲜也已完成在库进口商品的多轮检测，全部阴性无异常。

据唐诣深介绍，京东生鲜还联合国内4家权威检测机构进行“神秘抽检”，在不通知仓储、采购和商家情况下，进行安全性检测。对于抽查排查等不合格商家会立即采取相应限制举措，保证到达消费者手中的生鲜产品质量上乘、安全可靠。

京东生鲜还开展全品类溯源，打造“放心菜”。通过线上可视化溯源，消费者可直观看到商品的原料、生产加工、检验过程。以海鲜产品为例，从捕捞、贸易、流通到成品，每个环节信息都将以影像、图片、文件形式呈现，依托线下贴码信息查询，采用区块链防伪技术，保障消费者购买到安全可靠且放心的优质海鲜产品。

近日，艾瑞咨询发布的《疫情下零售消费洞察报告》数据显示，上半年以来用户对线上消费的使用显著增加，其中生鲜食品是消费者最为关注的品类，用户数量增长达27.6%，是所有品类之最。相较于其他平台，在生鲜食品消费方面，用户对京东的选择度最高。

对于京东生鲜而言，疫情安全控制手段已经形成常态化管理。京东目前已经建立疫情监控专项工作组。京东仓储端车辆、仓库环境以及商品外表面等全方面消毒、仓库人员健康监测已经成为日常功课。

此外，京东在原有必备资质的基础之上，增加入库批次必须具备核酸检测报告的要求，联动供应商和商家从源头建立安全验证手段。唐诣深表示，希望通过安全+好吃+健康三大品质策略，彻底打消消费者对生鲜类产品安全性的顾虑，让大家在京东生鲜买得放心，吃得安心。

(责编：毕磊、夏晓伦)