原标题：宇通成指定用车 央视《走村直播看脱贫》进入河南

作为打赢脱贫攻坚战的决胜之年，也是“十三五“收官之年，2020年注定不平凡。为记录时代，CCTV-2央视财经特别推出“走村直播看脱贫”大型融媒体活动，在未来的3个月时间，节目组将分南北两条线路，跨越全国，走进21个省市区的脱贫村，用镜头记录脱贫村翻天覆地的变化，用车轮去衡量中国乡村脱贫攻坚的历程。

而宇通T7将作为“CCTV-2央视财经频道走村直播看脱贫指定用车”，和节目组一起开启这段不平凡的旅程。

近日，央视CCTV-2“走村直播看脱贫”节目组西北线首站走入了河南兰考县张庄村，这个焦裕禄曾战斗过的的“风沙窝”，如今是怎样的面貌一新，宇通T7带您全程见证。

旧村换新颜，全民脱贫齐奔小康

兰考县张庄村，地处九曲黄河之滨最后一道弯，是焦裕禄探索治理风沙良策的地方。曾经的张庄村盐碱内涝、风沙漫天。而如今的张庄村早已摆脱了原来的面貌，2017年摘掉“贫困帽”，2020年迈进小康梯队。

当时的张庄村，以粮谋生、资源匮乏，长期处于贫困状态。据统计在2014年，全村711户2963人中，建档立卡贫困户有207户754人，贫困发生率25%，是远近闻名的贫困村。

现如今，贫穷已成过去时。当宇通T7和CCTV-2栏目组走入兰考县张庄村时，看到的是焕然一新的小康村，干净的乡村道、美观的太阳能路灯，一排排富有豫东民居特色的两三层小楼。

目前，张庄村已评选出“美丽庭院”55户，并利用空心院落建成300多平方米、藏书1万余册的“桐花书馆”。

图 | 河南兰考县张庄村

更令人振奋的是，曾经靠天吃饭的村民收入渠道增加，人均收入更是翻倍增长。据了解，早在2018年时，张庄村的人均纯收入就已经从2014年的4900元增加到11600元，村集体收入更是从零增长到40余万元。

致富的路子越走越宽，村民们勤劳的双手让这么土地焕发出了新的生机，然而提到村内的产业化发展就不得不提到造福乡里的焦裕禄同志。

上世纪60年代，为治理当地的风沙情况，焦裕禄带领当地的群众种下大量泡桐，感恩的村民们亲切地称这些拦住风沙的泡桐为“焦桐”。然而谁也没有想到的是，拦住了风沙的泡桐竟为村里带来了一条致富的良策。

在上世纪80年代，一位上海乐器师傅偶然发现，长在张庄村沙土中的泡桐，纹路清晰，音质奇佳，可以称为“会呼吸的木材”，用来做乐器的音板最合适不过，而这一发现为渴望摆脱贫穷的张庄村村民指明了道路， 沙土中的泡桐在村民的手中重新被赋以意义，目前每年仅泡桐制作民族乐器的产值就超过20亿元，为张庄村脱贫致富贡献了巨大的力量。

图 | 兰考张庄村村民制作的民族乐器

除此之外，张庄特产的张庄红薯、张庄香油、张庄花生糕、张庄老布鞋、张庄醋……正在成为城乡市场的“香饽饽”，往日的“土玩意”不仅增加了村民收入，也吸引不少外出务工的张庄人返乡创业，甚至吸引不少大学生回家创办起电商企业。

图 | 张庄特产

50多年前，兰考县的老书记焦裕禄在张庄村探流沙、查风口，探索治沙妙招，用一排排抵抗风沙的泡桐，谱写了一曲战天斗地、改变命运的壮丽凯歌；如今的张庄村村民不认命、不服输，以新时代的焦裕禄精神向贫穷宣战，摘掉“贫困帽”、稳步迈向小康。

T7一路相伴，见证非凡脱贫历程

作为客车行业领导者，宇通T7被央视指定为“CCTV-2央视财经频道走村直播看脱贫指定用车”，历经两万公里崎岖复杂的路况考验，全程为节目组保驾护航，见证21个省市区的“脱贫村”致富奔小康的非凡历程。

在未来的三个多月，宇通T7即将携手节目组兵分两路，走进全国21个省市区的脱贫村。一路走西南线，途经安徽、湖北、江西、湖南、广西、贵州、四川、重庆、云南、西藏等地；另一路走西北线，途经河南、陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏、内蒙古、山西、河北等地，行程超过两万公里。

河南是《走村直播看脱贫》栏目首个走进的西北线省份，接下来的时间里，栏目还将先后走进河南省濮阳市范县千安社区、新乡市辉县裴寨村、驻马店市平舆县西洋潭村、信阳市光山县东岳村、南阳市淅川县马沟村、洛阳市栾川县重渡沟村和三门峡市卢氏县新坪村，见证平原乡村的崭新风貌，在即将走入的这些村庄里，既有“三山一滩”脱贫重点县的典型代表，又有平原农区乡村振兴的发展缩影，宇通T7将携手栏目组一起挖掘发生在那里的脱贫攻坚、乡村振兴的出彩故事，见证河南这一中部大省脱贫攻坚的实践成效。

图 | 央视财经节目中心记者陈昊冰表达自己的所见所感

图 | 河南广播电视台记者岳晗现场采访

另一条线路——西南线，即将展现同样精彩的脱贫故事。7月28日起，宇通T7携手《走村直播看脱贫》栏目组进入安徽省，相继走进宿州市砀山县魏寨村、亳州市蒙城县戴尧村、亳州市利辛县大管社区和阜阳市临泉县郭沟村等“脱贫村”，见证其脱贫攻坚丰硕成果。在安徽期间，栏目组将带着观众一起看砀山梨带出的致富故事，看万亩莲藕基地的生机勃勃，收获一串串沉甸甸的葡萄，观赏烙画葫芦精巧的制作工艺，在感受丰收喜悦的同时，品味当地励志的脱贫故事。

用镜头记录时代，用车轮丈量“脱贫”征程，《走村直播看脱贫》的镜头记录了“全民奔小康”的丰硕成果，见证2020年脱贫攻坚战收官之年的时代意义。宇通T7则以品质担当起民族品牌的责任，作为全程服务指定用车，一路见证脱贫成果。

记录时代，参与时代。作为民族品牌奋力发展的杰出代表，宇通T7在各大国内国际重要场合参与并见证着时代故事，以卓越品质展现着中国制造魅力，以强大实力印证着祖国的崛起。

宇通T7，与时代同行！

(责编：许维娜、夏晓伦)