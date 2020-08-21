人民网>>财经>>产业

宇通成指定用车 央视《走村直播看脱贫》进入河南

陈昊冰

2020年08月21日17:05  来源：东方网
 
原标题：宇通成指定用车 央视《走村直播看脱贫》进入河南

　　作为打赢脱贫攻坚战的决胜之年，也是“十三五“收官之年，2020年注定不平凡。为记录时代，CCTV-2央视财经特别推出“走村直播看脱贫”大型融媒体活动，在未来的3个月时间，节目组将分南北两条线路，跨越全国，走进21个省市区的脱贫村，用镜头记录脱贫村翻天覆地的变化，用车轮去衡量中国乡村脱贫攻坚的历程。

　　而宇通T7将作为“CCTV-2央视财经频道走村直播看脱贫指定用车”，和节目组一起开启这段不平凡的旅程。

　　近日，央视CCTV-2“走村直播看脱贫”节目组西北线首站走入了河南兰考县张庄村，这个焦裕禄曾战斗过的的“风沙窝”，如今是怎样的面貌一新，宇通T7带您全程见证。

　　旧村换新颜，全民脱贫齐奔小康

　　兰考县张庄村，地处九曲黄河之滨最后一道弯，是焦裕禄探索治理风沙良策的地方。曾经的张庄村盐碱内涝、风沙漫天。而如今的张庄村早已摆脱了原来的面貌，2017年摘掉“贫困帽”，2020年迈进小康梯队。

　　当时的张庄村，以粮谋生、资源匮乏，长期处于贫困状态。据统计在2014年，全村711户2963人中，建档立卡贫困户有207户754人，贫困发生率25%，是远近闻名的贫困村。

　　现如今，贫穷已成过去时。当宇通T7和CCTV-2栏目组走入兰考县张庄村时，看到的是焕然一新的小康村，干净的乡村道、美观的太阳能路灯，一排排富有豫东民居特色的两三层小楼。

　　目前，张庄村已评选出“美丽庭院”55户，并利用空心院落建成300多平方米、藏书1万余册的“桐花书馆”。

　　图 | 河南兰考县张庄村

　　更令人振奋的是，曾经靠天吃饭的村民收入渠道增加，人均收入更是翻倍增长。据了解，早在2018年时，张庄村的人均纯收入就已经从2014年的4900元增加到11600元，村集体收入更是从零增长到40余万元。

　　致富的路子越走越宽，村民们勤劳的双手让这么土地焕发出了新的生机，然而提到村内的产业化发展就不得不提到造福乡里的焦裕禄同志。

　　上世纪60年代，为治理当地的风沙情况，焦裕禄带领当地的群众种下大量泡桐，感恩的村民们亲切地称这些拦住风沙的泡桐为“焦桐”。然而谁也没有想到的是，拦住了风沙的泡桐竟为村里带来了一条致富的良策。

　　在上世纪80年代，一位上海乐器师傅偶然发现，长在张庄村沙土中的泡桐，纹路清晰，音质奇佳，可以称为“会呼吸的木材”，用来做乐器的音板最合适不过，而这一发现为渴望摆脱贫穷的张庄村村民指明了道路， 沙土中的泡桐在村民的手中重新被赋以意义，目前每年仅泡桐制作民族乐器的产值就超过20亿元，为张庄村脱贫致富贡献了巨大的力量。

　　图 | 兰考张庄村村民制作的民族乐器

　　除此之外，张庄特产的张庄红薯、张庄香油、张庄花生糕、张庄老布鞋、张庄醋……正在成为城乡市场的“香饽饽”，往日的“土玩意”不仅增加了村民收入，也吸引不少外出务工的张庄人返乡创业，甚至吸引不少大学生回家创办起电商企业。

　　图 | 张庄特产

　　50多年前，兰考县的老书记焦裕禄在张庄村探流沙、查风口，探索治沙妙招，用一排排抵抗风沙的泡桐，谱写了一曲战天斗地、改变命运的壮丽凯歌；如今的张庄村村民不认命、不服输，以新时代的焦裕禄精神向贫穷宣战，摘掉“贫困帽”、稳步迈向小康。

　　T7一路相伴，见证非凡脱贫历程

　　作为客车行业领导者，宇通T7被央视指定为“CCTV-2央视财经频道走村直播看脱贫指定用车”，历经两万公里崎岖复杂的路况考验，全程为节目组保驾护航，见证21个省市区的“脱贫村”致富奔小康的非凡历程。

　　在未来的三个多月，宇通T7即将携手节目组兵分两路，走进全国21个省市区的脱贫村。一路走西南线，途经安徽、湖北、江西、湖南、广西、贵州、四川、重庆、云南、西藏等地；另一路走西北线，途经河南、陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏、内蒙古、山西、河北等地，行程超过两万公里。

　　河南是《走村直播看脱贫》栏目首个走进的西北线省份，接下来的时间里，栏目还将先后走进河南省濮阳市范县千安社区、新乡市辉县裴寨村、驻马店市平舆县西洋潭村、信阳市光山县东岳村、南阳市淅川县马沟村、洛阳市栾川县重渡沟村和三门峡市卢氏县新坪村，见证平原乡村的崭新风貌，在即将走入的这些村庄里，既有“三山一滩”脱贫重点县的典型代表，又有平原农区乡村振兴的发展缩影，宇通T7将携手栏目组一起挖掘发生在那里的脱贫攻坚、乡村振兴的出彩故事，见证河南这一中部大省脱贫攻坚的实践成效。

　　图 | 央视财经节目中心记者陈昊冰表达自己的所见所感

　　图 | 河南广播电视台记者岳晗现场采访

　　另一条线路——西南线，即将展现同样精彩的脱贫故事。7月28日起，宇通T7携手《走村直播看脱贫》栏目组进入安徽省，相继走进宿州市砀山县魏寨村、亳州市蒙城县戴尧村、亳州市利辛县大管社区和阜阳市临泉县郭沟村等“脱贫村”，见证其脱贫攻坚丰硕成果。在安徽期间，栏目组将带着观众一起看砀山梨带出的致富故事，看万亩莲藕基地的生机勃勃，收获一串串沉甸甸的葡萄，观赏烙画葫芦精巧的制作工艺，在感受丰收喜悦的同时，品味当地励志的脱贫故事。

　　用镜头记录时代，用车轮丈量“脱贫”征程，《走村直播看脱贫》的镜头记录了“全民奔小康”的丰硕成果，见证2020年脱贫攻坚战收官之年的时代意义。宇通T7则以品质担当起民族品牌的责任，作为全程服务指定用车，一路见证脱贫成果。

　　记录时代，参与时代。作为民族品牌奋力发展的杰出代表，宇通T7在各大国内国际重要场合参与并见证着时代故事，以卓越品质展现着中国制造魅力，以强大实力印证着祖国的崛起。

　　宇通T7，与时代同行！

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved