一张白纸画出最美最好的图画——“前海模式”为什么行

■深圳特区40年

十年，滩涂变新城，城市面貌“一年一个样”；十年，港企超万家，深港合作不断拓宽加深。

十年前，在深圳经济特区建立30周年时，国务院批复《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》。由此，被称为“特区中的特区”的前海开启了开发开放的新篇章。十年来，前海持续在新城开发、深港合作、金融创新、法治建设等诸多方面发力，“一张白纸画出最美最好的图画”。

创新土壤

到前海去，成为港澳青年的新选择、新机遇

“基坑和地下室结构先行施工模式，极大地提高了建设效率和开发进度，节省了6个月左右的施工周期。”谈起前海在建筑施工领域的改革，嘉里建设（深圳）有限公司副总经理段林楠说。作为首个在前海拿地的港资企业，嘉里建设已在前海竞得3个地块，建筑面积逾40万平方米，10栋高楼平地起。

十年来，前海的天际线不断改写。如今前海已有206栋建筑封顶，其中100米以上高楼77栋，一座高水平的国际化城市新中心正在加速成型。

前海因深港合作而生，因深港携手而兴。为了深度对接香港所需，前海提出面向香港企业出让不少于1/3的土地。截至目前，前海已累计面向港企出让土地19宗，面积39.55公顷，占经营性土地出让的43.2％。

前海还为港企量身定做了模块化建筑群——前海深港创新中心，建设了前海深港青年梦工场、前海深港基金小镇、前海深港文化创意产业园。

李德豪、陈升、郭玮强……一个又一个香港青年，在前海实现了创业梦。前海深港青年梦工场累计孵化创业团队446家，其中港澳台及国际团队227家，累计融资超过15亿元。

到前海去，成为港澳青年的新选择、新机遇。前海的企业吸引了5164名香港籍人才。为便利香港居民北上就业，前海于2018年3月率先推行港澳居民在前海工作可免办《台港澳人员就业证》。随后不久，国务院宣布取消“台港澳人员在内地就业许可”。

先行先试

十年来，前海累计推出制度创新成果560项

从先行先试到复制推广，前海不断为改革开放探路。十年来，前海累计推出制度创新成果560项，其中全国复制推广51项，区域复制推广434项。

“前海身处改革开放前沿，其开放的政策以及制度创新的环境是企业长期发展所需要的。”深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会秘书李旭阳说。

该公司所处行业在前海可按15％的优惠税率缴纳企业所得税。前海支持跨境供应链业务创新，通过“全球中心仓”等方式实现了货物分类监管模式创新，为企业大幅节省了仓储和物流成本。

什么抵押都没有，货车司机徐军从没想过自己能从银行获得信用贷款。当他账上收到3.5万元时，他成为中国首家互联网银行——前海微众银行股份有限公司的第一笔个人信用贷款获得者。

“说实话，当时我不相信（银行）会贷给我。”他说。如今，致力于将银行服务延伸至传统银行难以覆盖的中低收入客群的微众银行，个人客户已经超过2亿人，小微企业法人客户达90万家。

在金融改革创新上，人们总能看到前海先行先试的身影。前海在全国率先破冰跨境人民币贷款业务、打通跨境双向发债、实现跨境双向股权投资等“六个跨境”金融业务，在探索资本项目开放与人民币国际化上取得重大突破。

法治护航

法治的“一小步”，成为推动企业投资信心的“一大步”

“前海的特点是敢于创新，敢于先行先试。”深圳前海普华永道商务咨询服务有限公司总监许维钰说，前海法治环境独具优势。

为了让境外投资人放心，前海下了大功夫。前海法院适用域外法审理涉港商事案件，并明确域外法查明和适用机制，保障当事人用“自己熟悉的法律”处理商事纠纷的权利；定期发布典型案件，统一同类案件裁判标准；强化调解力量，探索商事纠纷多元化解新路径和大湾区通用调解规则。

“目的是在涉外涉港澳台案件中消除制度或文化差异给当事人带来的不安感，增加裁判透明度，提升前海司法公信力。”前海法院院长闻长智说。

前海法治的“一小步”，成为推动企业投资信心的“一大步”。截至今年上半年，前海深港合作区累计注册港资企业11709家，注册资本1.31万亿元人民币，累计实际利用港资202.99亿美元，港资企业实现增加值、税收在前海占比约15％。

“前海正在从‘创业十年’昂首阔步迈向‘黄金十年’。面向未来，我们将不断深化拓展‘前海模式’，在更高站位、更大格局、更宽视野上，准确把握面向未来的使命任务，保持‘生机勃勃’发展态势。”深圳市委常委、前海深港现代服务业合作区党工委书记田夫说。

数读

446家

前海深港青年梦工场累计孵化创业团队446家，其中港澳台及国际团队227家，累计融资超过15亿元。

560项

十年来，前海累计推出制度创新成果560项，其中全国复制推广51项，区域复制推广434项。

11709家

截至今年上半年，前海深港合作区累计注册港资企业11709家，注册资本1.31万亿元人民币，累计实际利用港资202.99亿美元，港资企业实现增加值、税收在前海占比约15％。

据新华社深圳8月20日电

(责编：李都也(实习生)、李栋)