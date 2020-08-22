外汇市场供求基本平衡

本报北京8月21日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局21日公布了7月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，7月，银行结汇1722亿美元，售汇1747亿美元，结售汇逆差25亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月，我国外汇市场运行总体平稳，外汇市场供求保持基本平衡。“一是银行结售汇逆差25亿美元，主要受季节性分红派息较为集中的影响，但逆差规模同比收窄59%。综合考虑境外机构在银行间外汇市场的外汇买卖、银行外汇头寸变动等因素，外汇市场供求总体平衡。二是非银行部门涉外收支基本平衡。7月，企业、个人等非银行部门涉外收支逆差20亿美元。三是外汇储备规模稳中有升。7月末，我国外汇储备余额为31544亿美元，较6月末增加421亿美元，连续4个月正增长。”王春英说。

7月，市场主体交易理性有序，主要渠道资金流动总体稳定。王春英说，首先，7月，衡量结汇意愿的结汇率环比提升7个百分点，衡量购汇意愿的售汇率环比基本持平，这体现出市场主体结汇意愿积极、购汇意愿保持平稳。其次，主要渠道跨境资金流入稳中有增。7月，货物贸易跨境收支顺差同比增长12%，外资净增持境内上市股票和债券规模同比增加1.4倍，外国来华直接投资和我国对外直接投资相关资金流动保持总体稳定。

王春英表示，当前，国内本土疫情基本得到控制和阻断，国民经济运行保持稳定恢复态势，为外汇市场稳定提供了坚实基础。未来，外部环境仍然复杂严峻，不稳定不确定因素较大，但我国经济的韧性和潜力巨大，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将加快形成，有利于继续为我国外汇市场健康平稳运行提供支撑。

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