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南方洪涝对水稻生产影响几何？专家：今年水稻依然有望丰收

本报记者  高云才

2020年08月22日08:50  来源：人民网－人民日报
 

　　今年入汛以来，长江中下游地区入梅时间早、持续时间长，降雨分布广、累计雨量大，部分地区发生较重洪涝灾害。汛情发生正值早稻灌浆收获、中稻田间管理和晚稻育秧移栽的关键时期。今年南方洪涝给水稻生产带来怎样的影响，会让水稻减产吗？本报记者进行了追踪。

　　灾害发生后，农业农村部组织水稻专家组，实地调研评估灾害影响，科学指导灾后生产恢复，最大限度降低灾害损失。全国农技推广服务中心副主任王戈表示，从实地走访和调研看，今年汛情区域相对集中，受灾程度最深的是早稻，一季中稻和双季晚稻也受到不同程度影响，但由于种植面积扩大、技术保障增强等因素，今年水稻有望实现丰收。

　　早稻生产没有逆转增产的趋势

　　农业农村部农情调度表明，从目前早稻生产情况看，洪涝灾害导致局部地区早稻田块无法及时收获，倒伏和穗发芽现象严重，单产会受到一定程度影响，但得益于播种面积的大幅增加，我国早稻实现增产，早稻生产没有逆转增产的趋势。国家统计局8月19日公布的全国早稻生产数据显示：2020年全国早稻总产量2729万吨，比2019年增加102.8万吨，增长3.9%，扭转了连续7年下滑的态势。

　　——种植面积扩大。

　　今年国家采取了强有力的措施恢复早稻生产，休耕和抛荒田块得到全面恢复，早稻种植面积大幅增加，为总产稳定奠定了坚实基础。2020年全国早稻播种面积4751千公顷，比上年增加300.7千公顷，增长6.8%。分地区看，10个早稻生产省（区）中有7个播种面积增加。其中，湖南、江西增加最多，分别增加131.1千公顷和121.7千公顷，增长12.0%和11.1%。

　　农业农村部农情调度表明，今年早稻受灾面积虽然比较大，但成灾面积和绝收面积要小很多。早稻主产区面积大幅增加给早稻受灾腾出了空间，为稳定水稻产量提供了面积保障。

　　——群体构建合理。

　　今年早稻生长期间，前期气象条件总体有利，温光水等资源匹配较好，秧苗素质好，具备丰产基础。据农业农村部多点定点调查对比，今年早稻平均亩穗数、穗粒数比去年均有所增加，结实率和千粒重略减。根据国家统计局对早稻的实割实测抽样调查推算，亩产量为383公斤，比2019年减少10.5公斤。

　　——生产技术保障增强。

　　我国超过1000万亩早稻种植的省份共4个，广东、广西两省（区）受洪涝影响不大，湖南、江西两省受灾较重，受灾区域以沿江沿湖地区为主。这些区域历史上灾害频发，抗灾减灾意识较强。

　　王戈介绍，近年来，随着规模化经营主体增多，集中育秧面积不断扩大，烘干设备数量不断增加。集中育秧大幅度提高了秧苗质量，提高了作物本身抵御灾害能力；烘干设备为早稻抢收提供了保障，大幅度降低了灾害损失，使夺丰收成为可能。

　　中稻单产和总产有望与去年持平

　　尽管洪涝灾害导致南方部分中稻生育进程推迟、无法及时晒田、分蘖受阻等不利情况，但王戈表示，目前中稻处于苗期，后期回旋余地大，只要后期不出现大的自然灾害，单产和总产有望与去年持平。

　　——受灾区域集中。

　　我国中稻分布范围广泛，从南到北均有种植，主要分布在东北稻区、西南稻区和长江中下游稻区，2019年种植面积约为3.04亿亩。今年灾情主要集中在长江中下游地区，以湖南、湖北、安徽、江苏4省为主，由于该区域中稻正处于分蘖期，耐淹性强，对整体生产影响程度有限，成灾和绝收主要集中在沿江沿河蓄洪区，占全国中稻面积比重不大。

　　——应对措施及时。

　　灾害发生后，各地高度重视减灾工作，第一时间根据积水情况，采用机械排水或挖排水沟等方法，排除田间积水和耕层渍水，减少积水时间，退水之后及时追施速效化肥，促进植株恢复生长和高产群体构建。中稻生长后期可根据不同种植方式、品种和苗情，适当增施钾肥，加速籽粒灌浆。

　　——储备技术成熟。

　　近年来，对水稻洪涝灾害研究比较多，减灾技术成熟。对扬花期前的田块，可排出积水后加强水分调控和肥料运筹，促进苗情转化升级；对扬花后的田块，可割苗蓄留再生稻，一般洪水退后3—5天割苗。割苗前及时追施速效氮肥，确保再生稻大穗多穗高产，很大程度上能够减少灾害损失。

　　晚稻生产再获丰收有保障

　　洪涝灾害导致部分晚稻秧田被淹，秧苗素质偏差，苗高苗弱、返青期延长，不利于晚稻稳产高产。但王戈表示，晚稻生产存在种植面积增加、技术储备充足等有利因素，只要田间管理措施到位，晚稻生产再获丰收有保障。

　　——面积有望增加。

　　早稻作为双季稻的第一季，不仅影响当季，还会影响下茬晚稻。今年早稻面积增加为晚稻面积增加奠定了基础。当前，各地正在积极开展灾后恢复生产，确保晚稻种植面积。

　　——技术应用到位。

　　今年早稻让茬后，各地十分重视防灾减灾技术落实，施好肥、打好药，做到了抢时栽插，以密补迟，基本苗足。同时加强水肥调控，促早发快发，加快生育进程。

　　——减灾技术完善。

　　对于秧田被毁，无法栽插的田块可因地制宜“早翻晚”，科学选择适宜的早稻品种，尽快抢晴播种，同时加强播后病虫草害防控，可有效减少灾害损失。

　　专家表示，我国地域宽广、幅员辽阔，生态类型多、资源禀赋各异，灾害往往是区域性的、阶段性的，一个区域或一季作物受灾，并不等于全年和全国减产。近年来，随着科技水平提高，水稻综合生产能力不断提高，抵御自然灾害能力不断增强。从全国范围看，气候复杂多变，每年都有受灾减产的区域，也有无灾增产的地方，总量上实现相互补偿，空间调节余地大。从水稻本身看，有一定的群体自我调节和产量构成因素的补偿能力，个体和群体相互依存和制约最终形成不同的产量结构，比如亩穗数减少了，一定程度上穗粒数就会增加。

　　王戈认为：“只要强化灾情监测预警、强化防灾减灾预案落实，只要应对措施到位、补救技术得当，同样可以获得丰收。”


　　《 人民日报 》（ 2020年08月22日 04 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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