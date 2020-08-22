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数据显示：全国支付体系运行总体平稳

2020年08月22日08:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京8月21日电 （记者徐佩玉）中国人民银行20日发布的数据显示，今年第二季度，全国银行账户数量增幅回升，非现金支付业务量恢复增长，支付系统业务量持续增长，全国支付体系运行总体平稳。

　　银行账户数量增速回升。截至二季度末，全国共开立银行账户118.66亿户，环比增长3.05%，增速较上季度末上升1.62个百分点。个人银行账户数量持续增长，截至二季度末，人均拥有银行账户数达8.42户。

　　非现金业务恢复增长。二季度，全国银行共办理非现金支付业务837.20亿笔，金额1017.22万亿元，同比分别增长6.18%和6.83%。银行卡发卡量、银行卡交易量等恢复增长，票据业务和贷记转账等其他结算业务量有所增长。

　　移动支付业务增速回升。二季度，银行共处理电子支付业务577.7亿笔，金额674.01万亿元。

　　此外，二季度，非银行支付机构处理网络支付业务2035.08亿笔，金额70.22万亿元，同比分别增长14.48%和18.37%，增速较一季度明显回升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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