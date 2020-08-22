数据显示：全国支付体系运行总体平稳

本报北京8月21日电 （记者徐佩玉）中国人民银行20日发布的数据显示，今年第二季度，全国银行账户数量增幅回升，非现金支付业务量恢复增长，支付系统业务量持续增长，全国支付体系运行总体平稳。
银行账户数量增速回升。截至二季度末，全国共开立银行账户118.66亿户，环比增长3.05%，增速较上季度末上升1.62个百分点。个人银行账户数量持续增长，截至二季度末，人均拥有银行账户数达8.42户。
非现金业务恢复增长。二季度，全国银行共办理非现金支付业务837.20亿笔，金额1017.22万亿元，同比分别增长6.18%和6.83%。银行卡发卡量、银行卡交易量等恢复增长，票据业务和贷记转账等其他结算业务量有所增长。
移动支付业务增速回升。二季度，银行共处理电子支付业务577.7亿笔，金额674.01万亿元。
此外，二季度，非银行支付机构处理网络支付业务2035.08亿笔，金额70.22万亿元，同比分别增长14.48%和18.37%，增速较一季度明显回升。
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】