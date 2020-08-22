央行：7月末普惠小微贷款余额13.7万亿元

本报讯（记者 潘福达）央行官网昨天发布了金融支持稳企业保就业工作进展情况及成效。央行金融市场司副司长高飞介绍，我国市场主体经营状况趋于向好，贷款的覆盖面明显提升。7月末普惠小微贷款余额13.7万亿元，同比增长27.5%，连续5个月创有统计以来的新高。

7月末单户授信1000万元以下的小微企业贷款中信用贷款占比17%，比上年末提高了3.8个百分点，前7个月新增首贷户超过167万户，占新发放贷款户数的16%，较上年末高了10多个百分点。贷款利率正持续下降，7月新发放的小微企业贷款平均利率为5.27%，较去年同期下降了0.91个百分点。重点领域行业贷款实现快速增长，7月末单户授信1000万以下小微企业贷款中，制造业、批发零售业贷款余额3.5万亿元，占比68%，外贸行业有贷户数和贷款余额也分别较4月末增长了76.5%和27.5%。

数据显示，前7个月，全国市场主体经营状况总体改善，7月末共有各类市场主体1.3亿家，较上年末增加约900万家。

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